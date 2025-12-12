‘Nadal en companyia’, una iniciativa per compartir taula durant les festes

En unes dates en què no tothom pot o vol celebrar el Nadal en família, la parròquia de la Creu Alta ha impulsat la iniciativa ‘Nadal en companyia’, un doble dinar comunitari que tindrà lloc els dies 25 i 28 de desembre. L’objectiu: oferir un espai de convivència, conversa i celebració per a qualsevol persona que vulgui passar aquestes festes en bona companyia. “Hi ha gent que es queda sola, que té la família lluny... va dirigit a tots ells”, exposa el mossèn Alfons Gea, rector de l’església de la Creu Alta. Els organitzadors remarquen que l’activitat és oberta a tothom, tant a persones que viuen soles com a aquelles que simplement volen sumar-se a un ambient acollidor i festiu. “Hi ha lloc per a tothom”, expliquen. Per això, també animen els assistents a convidar-hi coneguts que puguin estar interessats.
El dinar seguirà la tradició gastronòmica nadalenca i, després de l’àpat, es donarà l’oportunitat als qui ho desitgin de recitar un poema de Nadal, una proposta pensada per aportar un toc cultural i participatiu a la trobada. El preu del tiquet és de 30 euros, i les inscripcions es poden fer els dimarts i dijous de 18 a 20 h fins al 9 de desembre.
La iniciativa vol oferir una alternativa propera en unes festes que, per a alguns, poden esdevenir complicades o solitàries. Lluny de ser un servei assistencial, els promotors destaquen que es tracta d’un espai de convivència, on persones de diferents edats i situacions poden compartir taula i conversa en un ambient càlid i festiu.