Uns bombons amb una sorpresa picant: l'entremaliadura de Pura Ceba per Nadal

El col·lectiu sabadellenc Pura Ceba presenta un nou producte pensat per aquestes festes de Nadal: El Bombó de Sabadell, la seva aposta nadalenca amb el característic sentit de l'humor que els caracteritza: una caixa de quatre bombons, un dels quals és l'egarenc-alacantí, que "si tens sang egarenca a les venes, et picarà", diu un dels promotors del projecte, el dissenyador gràfic Martí Saiz. Tanmateix, el producte forma part d'una nova campanya del grup, que 'ven' les seves accions a canvi de petadors. Tot, des de la seva 'nova' societat Pura Ceba Banc.
La caixa de bombons, tant en el concepte com en el disseny del logotip de Pura Ceba, és una referència explícita a la ja històrica caixa de bombons que per Nadal regala el Banc Sabadell als seus accionistes. I aquesta acció confirma el retorn a l'activitat d'aquest col·lectiu satíric de la ciutat, després del retorn a l'actualitat a final d'octubre amb una 'contraoferta' a l'opa del BBVA al Banc Sabadell. Saiz afegeix que "a partir de l'opa hostil, se'ns va ocórrer la frase 'els bombons seran sempre nostres', i d'aquí va néixer la idea. "El banc encara en dona, de bombons, aquest any trucaven a casa perquè els anessis a buscar", explica. Ara qui vulgui també podrà comprar els Pura Ceba.
Els bombons ja estan a la venda per tretze euros tant a la pastisseria Mimpi del carrer de l'Advocat Cirera, 15, i que n'és l'autora de tres –el picant, diuen, és de Terrassa–, com a la botiga de queviures Malapell (c. del Migdia, 2). Els dolços estan fets de xocolata negra, xocolata amb llet, avellana, sucre, lecitina de soja, nata, sucre invertit, mantega "i... amor sabadellenc!" i l'egarenc-alacantí inclou, a més a més, pebre vermell, tres unces de mala llet, un pessic i 30 grams de gelosia. Com si fos una ruleta, a qui li toqui el de Terrassa "li farà dibuixar una ganyota", conclou Martí Saiz.