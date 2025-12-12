La fira d’artesans del Nadal (FANSA) s’instal·la a l’Imperial: “Estem contents de tornar”

La Fira Artesana de Nadal de Sabadall (FANSA) torna aquest 2025 a Sabadell i ho fa finalment a la plaça Imperial, amb una quinzena d’artesans. Després que l’any passat artesans i Ajuntament no arribessin a un acord sobre la ubicació, enguany la FANSA ha acceptat instal·lar-s’hi davant la negativa municipal de permetre-la a la Rambla per motius tècnics i de seguretat. “Estem contents de tornar. Volíem ser al cor de la ciutat, al rovell de l’ou del Nadal com la resta d’artesans als mercats europeus, però aquesta és l’ alternativa viable amb prou afluència de públic”, exposa la presidenta de l’entitat, Mercè Vega. Malgrat tot, els artesans celebren poder recuperar la fira: “Fa quasi 30 anys que fem aquesta fira, les previsions són bones”, recorda Vega. La plaça Imperial acollirà una quinzena de parades d’oficis diversos —tèxtil, il·lustració, ceràmica, enquadernació, cuir, complements o bijuteria— que enguany deixaran enrere les casetes quadrades per situar-se en línia.
Per donar més vida a la nova ubicació, la FANSA ha preparat un seguit de tallers que combinen creativitat i artesania. El 23 de desembre s’hi podrà crear una vareta de Nadal amb feltre, pensada per a infants a partir de 5 anys, mentre que el 26 de desembre es proposa elaborar una bola de Nadal personalitzada amb bastidor de fusta, oberta a majors de 6 anys, joves i adults. El 27 de desembre, de 11 a 13 h, els infants de 5 a 12 anys podran pintar i personalitzar el seu davantal, i aquell mateix vespre, a les 19 h, la Coral Ressò omplirà la plaça amb una cantada de nadales.
La programació continua el 28 de desembre amb un taller per crear atrapa somnis amb llana, dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys, i es tancarà el 29 de desembre amb una activitat per confeccionar un punt de lectura personalitzat amb cartró i papers pintats, pensada per a infants a partir de 5 anys acompanyats.
La fira, formada per una quinzena de parades d’oficis diversos —tèxtil, il·lustració, bijuteria, cuir, complements, enquadernació o ceràmica— funcionarà del 12 de desembre al 5 de gener, cada dia de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h, amb tancament a les 20 h els dies 24 i 31, i descans els dies 25, 26 i 1 de gener. “Quan compres artesania compres proximitat i peces úniques”, recorda Vega, que anima la ciutadania a visitar-los i ajudar-los a fer difusió d’aquesta nova etapa.