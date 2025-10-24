Catifa vermella a l’empresa inclusiva

Jornada de gala en reconeixement a les empreses inclusives de Sabadell i territori. L’associació Plataforma Vàlua ha reconegut un centenar d’empreses de Sabadell i comarca que col·laboren amb entitats del tercer sector de la ciutat i ha permès, entre d’altres, que 200 persones trobessin feina. Un distintiu que premia la col·laboració de les empreses amb projectes socials i iniciatives d’inserció laboral.
Joan Segarra, fundador i director d’Afers Públics, remarca la importància de teixir aliances entre les entitats socials, les pimes i l’administració pública. Segons diu, “cada actor aporta la seva expertesa”, i aquest treball conjunt actua com un “catalitzador d’oportunitats” dins d’un model divers i heterogeni. En la mateixa línia, Ricard Fernández, director de la Fundació Main i president de la Plataforma Vàlua, subratlla que “hem de caminar junts per crear una societat més forta i amb més oportunitats”.
La jornada ha inclòs també una taula rodona amb casos d’èxit, on diverses empreses i treballadors van compartir experiències. Cristina Martínez, directora de l’oficina de Sabadell de GCT Plus, va fer una crida a les empreses perquè apostin pel talent jove i per col·laborar amb entitats socials. “L’acompanyament que fa la Fundació Main és espectacular. Administració, tercer sector i empresa han d’anar de la mà per multiplicar resultats”, afirma.
Des de Pizzerías Papa John’s, Montse, una de les portaveus, ha explicat que col·laboren amb Taina des del 2019. “Treballar amb persones amb discapacitat intel·lectual ens ha aportat molt positivisme. La diversitat és clau per a una empresa”, assegura. Va destacar també el suport constant de l’entitat i la bona comunicació amb els equips. “El compromís i les ganes de treballar dels nois i noies són exemplars, i els resultats ho demostren”.
Un d’aquests resultats té nom propi: Óscar Pla, treballador de la cadena i antic usuari de Taina. “Fa cinc anys em van trucar, i avui treballo en una pizzeria amb companys molt diversos. A vegades em fa mandra llevar-me d’hora, però estic content”, explica.
L’acte ha comptat amb la presència institucional de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha posat en valor “la tasca de les entitats que formen part de Vàlua”. “Sou un gran exemple de treball col·lectiu per un bé comú”. Farrés agreix també a les empreses “la seva mirada cap a la ciutat” i ha assegurat que “l’administració no està al marge: el nostre compromís ha de ser amb recursos i implicació real”.
Finalment, Xavier Garcés, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha destacat que la jornada demostra “que la col·laboració és una realitat viva del territori” i ha posat en valor “la capacitat de generar sinergies entre el tercer sector i les administracions públiques”. Segons Garcés, les polítiques d’inclusió “només tenen sentit si es fan de la mà d’entitats com Vàlua”.