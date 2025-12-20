De 1925 a 2025 : L’escola Serra commemora 100 anys d’història

El Centre d’Estudis Serra va ser creat l’any 1925 per Vicenç Serra i Prat, i des d’aleshores s’ha dedicat a la formació de nens i joves tenint com a objectius «la qualitat educativa i l’impuls renovador’, dos elements que ja va marcar el fundador. Durant aquest curs escolar 2025-26, el centre celebrarà el seu 100è aniversari, constituint-se com una de les institucions educatives laiques més veteranes del país. En aquests moments imparteix educació infantil, primària i secundària obligatòria, amb un grup d’alumnes per nivell. Això permet un tracte familiar i personalitzat, que es combinen amb «un bon nivell acadèmic i el respecte vers tota la comunitat educativa».
La directora, Maria del Mar Navarro, subratlla que «estem molt contents i orgullosos de celebrar un segle d’història. Enguany iniciem un curs amb unes celebracions que volem viure plegats, perquè junts hem arribat fins aquí i junts continuarem escrivint el futur».
Dinamisme metodològic
La nostra metodologia vol promoure la lliure circulació de pensament que permeti la construcció d’aprenentatges a partir de la mateixa experiència. Volem aconseguir que cada nen esdevingui una font generadora d’idees brillants, desitjos adequats, sentiments positius i alegres, discursos eloqüents i ocurrències divertides que els permetin ser, créixer i aprendre. Actualment la titularitat del centre és de la Fundació Serra i Prat, anomenada així en memòria del creador de l’escola, i que vetlla per mantenir i millorar els nivells de qualitat. El manteniment de l’activitat s’explica per la confiança i l’estima de les famílies, l’entusiasme del professorat i la força d’una comunitat que ha crescut amb nosaltres durant cent anys.
A més de l’activitat acadèmica, el centre ofereix diversos serveis com el menjador amb cuina pròpia, l’aula d’acollida i permanència, la natació, l’anglès a partir dels 3 anys, francès, els casals d’estiu i les activitats extraescolars.
Especial menció mereix el servei de menjador escolar, que vol anar més enllà d’oferir als alumnes un àpat de qualitat des del punt de vista nutricional, i també cuida els àmbits higiènic, sensorial i educatiu. Des d’aquest servei pretenen «potenciar la il·lusió per al menjar».
Durant el curs, no obliden la celebració de dates destacades com ara la Castanyada, el Nadal o el Carnaval, així com festes temàtiques centrades en la solidaritat, el medi ambient o la música. Les famílies poden obtenir material gràfic d’aquestes trobades, i altres informacions, a través de la pàgina web del centre www.coleserra.net
La primera activitat commemorativa ha estat un grafitti enorme que ocupa tota una paret. Un mural carregat de significat que marca l'inici d’un any molt especial. Aquest mural és espectacular i guanya encara més valor perquè inclou els noms dels nens i nenes que han format part de l'Escola durant el curs del centenari, escrits per ells mateixos amb tota la seva autentictat i creativitat. Un detall que converteix aquesta obra en un testimoni viu del present i del futur de la nostra comunitat.
Escola multilingüe
L’escola SERRA és un centre reconegut com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers.
Entorn familiar i festiu
Celebren les principals tradicions del nostre país amb tallers, activitats i actes que ajuden en la formació dels més petits.
STEM
Innovació i creativitat. Seguint les recomanacions de la Comissió Europea a l’escola aposten per les disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) amb un potent programa de formació en Ciències.