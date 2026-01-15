Occident reforça la seva presència a Sabadell amb una nova oficina centrada en la proximitat i l’acompanyament expert

Occident ha reforçat la seva presència al Vallès Occidental (Barcelona) amb l’obertura d’una nova oficina a Sabadell, situada al carrer Sant Antoni, número 27, en ple centre de la ciutat. L’elecció d’aquesta ubicació respon a la voluntat de la companyia d’estar a prop dels seus clients i de l’activitat quotidiana del municipi, la cinquena ciutat més poblada de Catalunya amb 225.000 habitants, facilitant un accés còmode i un tracte directe tant a particulars com a professionals i empreses de la zona. Aquesta nova oficina reforça el vincle històric de l’asseguradora amb la capital de la comarca, que ha vist créixer el seu PIB un 25,4% en només quatre anys i que ja compta amb prop de 3.000 empreses actives.
Al capdavant de l’oficina hi ha Núria Sellés Ramoneda, professional amb més de dotze anys d’experiència en el sector assegurador, acompanyada per Anna Ribes Vendrell, que s’incorpora al projecte per reforçar l’atenció al client i la gestió administrativa. Totes dues afronten aquesta nova etapa amb il·lusió, energia i una clara vocació de servei, amb l’objectiu d’aportar valor a Sabadell a través d’una atenció propera, personalitzada i de qualitat.
La trajectòria professional de Núria Sellés està estretament lligada al Programa d’Establiment d’Agents Professionals d’Occident, el pla formatiu per atreure talent de la companyia, actualment denominat Programa Emprenedors. “Aquesta etapa va ser clau per desenvolupar una base sòlida de coneixements, metodologia i orientació al client, i em va permetre confirmar que l’assessorament i l’acompanyament a les persones constitueixen l’eix central d’aquesta professió”.
Des d’aquesta oficina, Occident ofereix una oferta integral de solucions asseguradores i financeres adreçada a particulars, famílies i empreses. La cartera inclou assegurances de la llar, automòbils, vida, salut i decessos, així com productes d’estalvi i pensions, a més d’assegurances especialitzades per a professionals i negocis. “El nostre enfocament es basa a adaptar cada solució a les necessitats concretes de cada client, segons la seva etapa vital, buscant sempre la màxima protecció i tranquil·litat”, destaca Sellés.
Un dels principals trets diferencials de l’oficina de Sabadell és el tracte proper, directe i personalitzat. L’acompanyament al client va més enllà de la contractació d’una pòlissa i es manté al llarg del temps, especialment en moments sensibles com la gestió d’un sinistre o la revisió de cobertures.
“Al llarg de la meva trajectòria, les experiències més gratificants han arribat quan un client travessa una situació complexa i l’ajudem a resoldre-la de manera ràpida i eficaç. Veure l’alleujament i l’agraïment de les persones en aquests moments confirma l’impacte real que té la nostra feina com a mediadors en la vida de les persones i reforça el nostre compromís amb un servei proper, professional i de qualitat”, assenyala Sellés.
El valor més gran que ofereix l’oficina és la confiança i la tranquil·litat. A través d’una anàlisi detallada de les necessitats reals de cada client, s’eviten cobertures innecessàries o insuficients, proposant solucions a mida que garanteixen una protecció adequada quan més es necessita. Aquesta manera de treballar permet construir relacions duradores basades en la transparència, la proximitat i l’assessorament expert.
Així mateix, l’equip realitza seguiments periòdics per adaptar les assegurances als canvis que es produeixen en la vida personal o professional de cada client, consolidant-se com el seu punt de contacte local i de confiança per a qualsevol gestió o consulta.
“Els clients valoren especialment el tracte humà, la disponibilitat i la proximitat d’un mediador que defensa els seus interessos en moments clau. La relació que s’estableix va més enllà del que és purament comercial, construint-se com un vincle de confiança durador en què el mediador acompanya el client en decisions rellevants relacionades amb la seva família, el seu patrimoni o la seva activitat professional”.