T-familiar: com estalviar en el transport públic de Barcelona amb tota la família

Pots estalviar juntament amb família i amics amb la T-familiar, fer servir el transport públic de Barcelona és més fàcil i barat del que sembla. L’augment dels preus de tot, serveis i productes, ens fa estar atents a cada element que pot ajudar-nos a arribar a final de mes amb la cartera una mica més plena. Una forma de fer realitat aquest somni de tenir uns diners a la nostra disposició que ens poden ajudar a tenir uns euros de més amb el mínim esforç.
Cada vegada que sortim de casa, gastem diners o quasi en cada desplaçament o sortida. Amb aquest tipus de targetes de transport podrem aconseguir un preu fix que ens servirà per ajudar-nos a complir amb un pressupost que pot ser un dels més necessaris en aquest dies que tenim per endavant, d’una forma molt diferent. Amb un senzill gest, amb aquesta recerca de la millor opció por moure’ns per Barcelona, hem arribat a una T-familiar que té molts més avantatges dels que ens imaginaríem.
Què és la T-familiar i qui la pot utilitzar?
Tal com es presenta aquesta targeta a la seva web es tracta d’un títol multipersonal per fer 8 viatges en 30 dies consecutius des de la primera validació. No és vàlid a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. Amb la qual cosa, tenim en compte que podem fer servir aquest tipus de forma de desplaçar-nos d’una manera diferent, calculant els viatges que farem, ja sigui a l’escola, a la universitat o a la feina.
Hi ha un límit de desplaçaments de 8 viatges, amb la qual cosa, hem de saber si són els que necessitem fer o no. La T-familiar ajuda a les famílies d’un nombre determinat de persones que vulguin començar a fer servir el transport públic, per moure’s per una gran ciutat que pot tenir una gran varietat d’usos i de llocs que son els que acabarem necessitant recórrer.
Dependrà del número de persones que facin servir aquest tipus de targeta, essent necessària en aquest dies que podem començar a utilitzar el transport públic de Barcelona, per estalviar i guanyar en tranquil·litat.
Com funciona la T-familiar: viatges, zones i límits d’us
És un títol multipersonal, és a dir, el poden fer servir moltes persones. En un màxim de 8 viatges i durant aquest 30 dies consecutius, un cop validat el primer viatge. Per poder fer el càlcul d’aquest desplaçaments i zones que haurem de recórrer de forma diària o molt habitual.
· 1 zona: 11,50 €
· 2 zones: 21,75 €
· 3 zones: 30,80 €
· 4 zones: 39,95 €
· 5 zones: 45,65 €
· 6 zones: 47,95 €
· 7 zones: 49,70 €
La T-familiar és una de les opcions per desplaçar-se per Barcelona a una distància major a un preu més baix.
Les tarifes de transport públic són les que marquen aquests desplaçaments per l’interior d’una ciutat que ens ofereix unes targetes de mobilitat destinades a ajudar a les famílies a dur a terme el seu dia a dia d’una forma més barata.
Avantatges de la T-familiar per a famílies i grups que es mouen per Barcelona
El fet que estiguem davant d’una targeta que puguin fer servir diferents persones, fan que sigui una opció, no només per a famílies, sinó també per a grups que vulguin descobrir una Barcelona que ens ofereix molt, per molt poc.
Tenint en compte que tal com s’explica en la web de T-mobilitat, aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.
Depenent de les rutes que ens hem proposat fer i la manera en la que vulguem descobrir per zones o punts d’interès, és una bona forma de desplaçar-se de forma senzilla i molt ràpida.
Com comprar i recarregar la T-familiar amb el sistema T-mobilitat
El sistema T-mobilitat fa molt fàcil moure’s per Barcelona amb un transport públic que ha demostrat la seva eficiència. En un obrir i tancar d’ulls podem tenir la nostra T-familiar preparada para viatjar.
A través de la senzilla app de T-mobilitat podem tenir aquesta targeta al nostre telèfon, sent una forma de poder obtenir una seguretat plena i poder compartir aquest element amb membres de la família o amics.
Ens ho posen molt fàcil, un cop l’hem adquirit poder recarregar-la o ampliar-la. També podem realitzar la compra de la targeta física, és una manera de tenir a la nostra mà aquesta forma de recórrer Barcelona. No et quedis sense provar aquesta manera de desplaçar-te que t’ajudarà a estalviar.