Regala Tarragona per Nadal

La ciutat de Tarragona és una destinació interessant pels sabadellencs per fer turisme de proximitat durant el període nadalenc.
Enguany, la proposta per visitar la capital tarragonina arriba amb una facilitat afegida per als viatgers que busquen fer activitats culturals i enogastronòmiques.
TGNA Tarragona Apartaments, que gestiona 88 allotjaments al centre de la ciutat, proposa una fórmula per convertir l'estada en un paquet complet d'experiències locals amb Regala TGNA per Nadal.
Patrimoni i enoturisme a Tarragona
Per fer-ho tot més fàcil, TGNA ha seleccionat tres experiències de proximitat que es poden incloure directament en la reserva el teu apartament a Tarragona de l'allotjament, configurant així un paquet tancat amb el millor de la ciutat.
● Benvinguda amb vi Mas Vicenç: un pack amb una ampolla de vi Nit de Lluna del celler Mas Vicenç que els hostes trobaran a punt en arribar a l'apartament.
● Visita al celler Mas Vicenç: una visita completa al Celler Mas Vicenç amb degustació de cinc vins i productes locals, una activitat ideal per conèixer la història i la filosofia d'una família vinculada a la terra.
● Visita la Tarragona Romana: un recorregut guiat de dues hores amb els guies turístics d'Itinere Turisme & Cultura per descobrir els secrets de Tàrraco.
Per Nadal, tot és possible a Tarragona
Durant aquest Nadal el centre de la ciutat concentra una agenda farcida d'actes tradicionals, el Magatzem Reial o el Parc de Nadal. Punts neuràlgics com la Plaça Corsini esdevenen l'escenari de celebracions clau, des del Tió de Nadal i el Cap d'Any infantil fins a la revetlla de Cap d'Any.
La ciutat reforça la seva activitat amb fires i mercats a la Rambla Nova i la plaça Corsini, que es complementen amb una potent agenda d'espectacles. Destaquen propostes com el pas del Cirque du Soleil per la Tarraco Arena Plaça (TAP), el concert de Cap d'Any de la Franz Schubert Filharmonia o la pista de gel instal·lada a les Gavarres.
La ubicació dels apartaments de TGNA permet viure aquest ambient a peu, facilitant tant les escapades de desembre, com la festa de Cap d’Any com la nit de Reis. Perquè aquest Nadal, a Tarragona, tot és possible.