Don Omar a Barcelona: les entrades surten a la venda el dilluns 2 de març a les 12:00h després d'esgotar Tenerife i Sevilla

Ja hi ha data i hora per aconseguir les entrades: el dilluns 2 de març a les 12:00h arrenca la venda per al concert de Don Omar a Barcelona, programat per al 23 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. L'esdeveniment se celebrarà sota el segell del Cook Music Fest Special Edition i arriba després que les dates de l'artista a Tenerife i Sevilla s'esgotessin de manera fulminant, i s'espera una cursa contrarellotge des del primer minut d'obertura de taquilla.
Els que vulguin assegurar la seva plaça hauran d'estar atents dilluns que ve, ja que la venda es realitzarà en exclusiva a través dels canals oficials del Cook Music Fest a cookmusicfest.es. Si els precedents en territori espanyol serveixen de referència, la finestra per aconseguir entrades es podria tancar en qüestió de minuts.
I és que la demanda a Espanya ha superat totes les expectatives. Els concerts de Tenerife i Sevilla van penjar el cartell de sold out a una velocitat vertiginosa, deixant palès que la tirada de Don Omar no només es manté, sinó que transcendeix generacions. Sevilla l'espera el 18 de juliol del 2026 a l'Estadi de la Cartuja, mentre que Tenerife, amb data el 16 de juliol, va polvoritzar les 40.000 entrades venudes només uns minuts després de l'obertura de venda.
L'anunci de Barcelona es produeix en plena ratxa imparable de l'artista a nivell global. La seva gira Back to Reggaeton per Amèrica del Nord va omplir fins a l'última butaca en múltiples recintes durant la seva primera fase, cosa que va desembocar en una segona tanda de dates per absorbir la demanda. El retorn a Mèxic ha seguit una trajectòria idèntica, amb ampliacions de calendari després de liquidar les entrades de cada convocatòria inicial en temps rècord.
El xou del 23 de juliol a la capital catalana està concebut com un espectacle de gran format que transitarà pels himnes que han marcat època —"Dansa Kuduro", "Dale Don Dale" i "Dile" entre els més destacats— dins d'un concepte festival pensat per oferir una experiència completa que integra directe, producció audiovisual i posada en escena d'alt impacte. El cartell s'enriquirà amb la presència d'altres artistes els noms dels quals es donaran a conèixer properament.
L'organització insisteix que l'única manera de garantir la validesa de les entrades és adquirir-les a través del canal oficial el dilluns 2 de març a partir de les 12.00 ha la web oficial del festival, especialment davant la previsió d'una demanda massiva que podria replicar el que va passar a Tenerife i Sevilla.
L'Estadi Olímpic Lluís Companys, un dels recintes més representatius de Barcelona i escenari habitual de grans produccions d´abast internacional, ha estat l'escollit per les seves característiques tècniques i logístiques, perfectament adaptades per acollir un muntatge d'aquesta envergadura en un entorn dissenyat per a espectacles musicals de màxim nivell.
Amb aquesta nova data, Barcelona es consolida com a parada clau en el recorregut espanyol de Don Omar per a l'estiu del 2026, reforçant el que es perfila com l'esdeveniment de música urbana més gran de l'any al país. Dilluns, a les 12:00h, comença el compte enrere.