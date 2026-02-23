Gairebé la meitat dels espanyols retarda tractaments dentals: “Retardar una càries avui pot convertir-se en un implant demà”

Segons el Baròmetre de la Salut Bucodental a Espanya 2025, gairebé la meitat de la població reconeix que ha retardat algun tractament dental que necessitava. Una decisió que, sovint, es pren perquè “no fa mal” o perquè “ja hi aniré més endavant”. Però esperar pot sortir car.
“Retardar una càries avui pot convertir-se en un implant demà”, explica la Dra. H. Sáez, odontòloga de Policlínic Sabadell Rambla. “Moltes patologies dentals no fan mal en les fases inicials. Quan el pacient nota dolor, el problema ja acostuma a estar avançat”.
El que no es veu… també compta
Una petita càries, una inflamació lleu de les genives o un sagnat ocasional poden semblar problemes menors. Però darrere d’aquests símptomes s’hi poden amagar infeccions, pèrdua d’os o malalties periodontals.
“El mal alè persistent, per exemple, pot ser un senyal d’alerta”, apunta el Dr. A. Giménez, odontòleg de Policlínic Sabadell Paddock. “No sempre és un problema d’higiene. Pot indicar una infecció de les genives o fins i tot estar relacionat amb altres alteracions de salut”. I aquí és on entra en joc el valor de la revisió anual.
El model integral de les clíniques dentals de Policlínic Sabadell
A Sabadell, les clíniques dentals de Grup Policlínic treballen sota un model assistencial integrat que va més enllà de l’odontologia tradicional. La salut bucodental no s’entén com un servei aïllat, sinó com una part fonamental de la salut global del pacient.
A la ciutat disposen de dues seus: la clínica dental de Policlínic Sabadell Paddock, un espai dedicat exclusivament a odontologia a peu de carrer, i la clínica dental de Policlínic Sabadell Rambla, integrada dins del centre mèdic. Aquesta estructura permet una coordinació directa amb altres especialitats quan el cas ho requereix.
“No tractem una dent, tractem una persona”, resumeix el Dr. T. Fernández, odontòleg de Policlínic Sabadell Paddock. “Si un pacient té bruxisme, pot estar relacionat amb estrès. Si hi ha inflamació recurrent de les genives, pot estar vinculada a altres factors sistèmics. Per això és tan important una valoració completa i periòdica”.
Aquetes dues clíniques incorporen diagnòstic digital avançat, planificació personalitzada i un seguiment continuat que permet anticipar-se als problemes abans que evolucionin cap a situacions més complexes.
La boca no és un sistema aïllat
Cada vegada hi ha més evidència científica que demostra la relació entre salut bucodental i salut general. Les malalties de les genives, per exemple, s’han associat amb problemes cardiovasculars, diabetis mal controlada o determinades complicacions durant l’embaràs.
“Quan fem una revisió no només mirem si hi ha càries”, explica la Dra. Herrera. “Valorem l’estat de les genives, les mucoses, l’articulació mandibular, el desgast dental… I si detectem algun signe que pot indicar un problema més enllà de la boca, derivem el pacient a l’especialista corresponent”.
Aquest enfocament multidisciplinari és un dels grans valors diferencials del model de Policlínic Sabadell, ja que permet una atenció coordinada entre odontòlegs, metges i altres professionals sanitaris.
Revisar avui per evitar tractar demà
En un context on gairebé la meitat de la població admet que retarda les visites al dentista, el missatge dels professionals és clar: la revisió anual no és un simple tràmit, és una inversió en salut.
“Molts tractaments complexos es podrien evitar amb una revisió a temps”, conclou el Dr. A. Giménez. “La prevenció sempre és més senzilla, més còmoda i menys invasiva”.
Amb l’objectiu de facilitar aquesta cultura preventiva, les clíniques dentals de Policlínic Sabadell ofereixen la primera visita informativa sense cost, tant si es disposa de mútua mèdica com si no. Aquesta primera valoració permet resoldre dubtes, explicar opcions de tractament i planificar amb criteri mèdic abans de prendre cap decisió.
A més, ofereixen facilitats de pagament personalitzades i possibilitat de finançar els tractaments dentals fins a 60 mesos, fet que permet abordar plans de salut bucodental complets sense que el factor econòmic esdevingui un obstacle immediat.
