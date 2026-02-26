Assistència Sanitària, metges al capdavant d'un model de salut diferent

En un sistema sanitari cada cop més condicionat per criteris econòmics i models basats en el volum, Assistència Sanitària manté una manera d’entendre la salut que es desmarca de les dinàmiques habituals del sector assegurador. Creada a Catalunya fa gairebé set dècades per professionals de la medicina, l’entitat continua dirigida i gestionada per metges, amb un objectiu clar: garantir una atenció de qualitat posant les persones –pacients i professionals– al centre de totes les decisions.
Un model cooperatiu sense intermediaris ni ànim de lucre
Aquest enfocament es concreta en un model cooperatiu i sense ànim de lucre que elimina intermediaris i prioritza el criteri mèdic per sobre de qualsevol altre. Les decisions assistencials no depenen de fons d’inversió ni d’interessos externs, sinó de professionals que coneixen de primera mà la pràctica clínica. Això es tradueix en una relació més directa entre metge i pacient, amb llibertat d’elecció, autonomia professional i una atenció més propera i coherent amb les necessitats reals.
Un dels trets diferencials d’Assistència Sanitària és precisament aquesta relació amb el col·lectiu mèdic. L’entitat aposta per una remuneració justa per acte mèdic i per un quadre facultatiu obert, amb més de 5.000 professionals, fet que afavoreix la confiança i la continuïtat assistencial. No és casualitat que, segons l’enquesta dels professionals de la medicina privada del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, sigui l’asseguradora més ben valorada pels metges des de fa deu anys consecutius.
Qualitat assistencial, proximitat i vocació social
La qualitat assistencial no s’entén només com a tecnologia o rapidesa, sinó també com a temps d’escolta, coordinació entre especialistes i arrelament territorial. En aquest sentit, l’entitat complementa el seu model amb serveis propis com l’Hospital de Barcelona –hospital cooperatiu de referència– o el Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD), que en el mínim temps possible permet atendre urgències no vitals al domicili del pacient, evitant desplaçaments innecessaris.
A tot plegat s’hi afegeix una clara vocació social. Assistència Sanitària defensa una medicina responsable que no deixa ningú enrere, amb mecanismes de solidaritat intergeneracional, acompanyament a persones grans i col·lectius vulnerables i una visió a llarg termini que fuig de polítiques abusives o excloents.
En un moment de transformació del sector sanitari, el model d’Assistència Sanitària es consolida com una alternativa que reivindica que la salut no és només un servei, sinó un compromís amb les persones. Un compromís basat en valors, criteri mèdic i proximitat.
Descobreix aquí el model.