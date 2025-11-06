Falses creences sobre la vacunació que has de deixar enrere

La vacuna antigripal forma part del calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques i s’administra cada any durant els mesos de tardor, just abans de començar la temporada epidèmica. És important vacunar-se cada any perquè el virus pateix mutacions i això comporta la necessitat d’adaptar les vacunes cada temporada per fer-hi front.
Per altra banda, la Covid-19 ja no es considera una emergència de salut pública d’importància internacional, però cal tenir en compte que el virus SARS-CoV-2 continua circulant. En aquest sentit, és molt necessària la vacunació, ja que redueix de manera significativa el risc de patir les complicacions de les malalties.
Però, les vacunes són segures?
La seguretat de les dues vacunes ha estat rigorosament verificada per organismes internacionals i s’han administrat milions de dosis a escala mundial.
Els efectes secundaris més comuns són dolor al lloc de la injecció, fatiga o cansament, mal de cap, dolor muscular i/o articular, febre i calfreds. Aquestes reaccions són majoritàriament d’intensitat lleu o moderada i desapareixen a les 24-48 hores després de la vacunació.
Quina efectivitat tenen les vacunes?
Diversos factors influeixen en l’efectivitat de les vacunes, ja que és fonamental la coincidència entre els virus seleccionats per elaborar-les i els que circulen en aquella temporada. Així com l’edat i l’estat general de salut de la persona que les rep són importants, pel fet que influeixen en la resposta immunitària.
Malgrat tot, la probabilitat que una persona vacunada desenvolupi símptomes greus és menor que en una no vacunada. A més, cal tenir en compte que l’objectiu principal de la vacunació no és només evitar la infecció, sinó prevenir les complicacions que pot comportar en persones especialment vulnerables.
Desmuntant mites sobre la vacunació
- La vacuna contra la grip és per a la gent gran.
Per edat, tothom que tingui més de 60 anys i entre 6 mesos i 4 anys inclosos s’ha de vacunar. També totes les persones amb condicions de risc, independentment de l’edat, ja que poden patir complicacions a causa de la malaltia.
- Si estic embarassada no em puc vacunar
La infecció per grip i SARS-CoV-2 durant l’embaràs pot produir complicacions tant a l’embarassada com al nadó. Vacunar-se redueix el risc de contagi i també de patir les possibles complicacions, ja que proporciona protecció a l’embarassada, al nounat i al lactant durant els primers mesos de vida, mitjançant els anticossos que es transmeten a través de la placenta i, en el cas de la grip, també mitjançant l’alletament.
- Les vacunes tenen efectes secundaris nocius i a llarg termini que encara no es coneixen. Més encara, la vacunació pot ser mortal
Les vacunes són molt segures. Com qualsevol medicament, poden produir efectes adversos, principalment reaccions locals al punt d'injecció, febrícula i algunes petites molèsties. És més probable patir un trastorn greu per una malaltia que es pot prevenir amb la vacunació que per la mateixa vacuna.
- És millor la immunització produïda per la malaltia que per les vacunes
Les vacunes estimulen el sistema immunitari provocant una resposta similar a la que produiria la infecció natural, però evitant la malaltia i les seves complicacions. En canvi, el preu de la immunització per infecció natural podria arribar a ser la mort.
- Només les persones grans o amb una malaltia de base pateixen una grip greu o acaben ingressades
Tot i que les persones de més de 60 anys o les que tenen condicions de risc són les més vulnerables, qualsevol persona i a qualsevol edat pot patir una grip greu o molt greu.
En infants, la grip provoca un nombre important de consultes als centres de salut, hospitalitzacions i ingressos per complicacions (otitis, pneumònia, bronquitis, etc.), especialment en els de menys edat. Habitualment, els infants són els primers a contraure la infecció i a contagiar les persones properes.
- La vacuna pot produir la malaltia
Les vacunes de la campanya de tardor que es fan servir actualment a Catalunya no poden causar la malaltia. No contenen virus vius, sinó que s’elaboren a partir de fragments del virus. D’aquesta manera, són capaces d’activar el sistema immunitari, però no poden infectar les cèl·lules. En el cas de la vacuna atenuada contra la grip els virus que conté estan debilitats.
I recorda: Vacunar-se contra la grip i la Covid és estimar. A un mateix, als teus i al que et fa feliç. Demana cita per vacunar-te a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP, i gaudeix de tot allò que estimes sense posar a ningú en risc.