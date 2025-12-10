Puja a la bici, fes esport i guanya salut

El suport de la Diputació de Barcelona a grans esdeveniments ciclistes, com la Volta Ciclista de Catalunya, la Vuelta Femenina 2025 i el Tour de France 2026, és una mostra de l’aposta de la Corporació per la promoció de l’ús de la bicicleta a la província. Els beneficis d’aquesta pràctica són nombrosos, tant a nivell esportiu com social. D’una banda, es tracta d’un esport accessible i saludable, que contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida de la població, ajudant a prevenir malalties cardiovasculars. De l’altra, l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià millora la mobilitat sostenible i redueix l’impacte ambiental del transport. A més, el ciclisme és una excusa excel·lent per fer vida social, participar i sortir amb molts dels clubs ciclistes que hi ha als municipis barcelonins. Per això, el Pla de Foment del Ciclisme de la Diputació pretén deixar un llegat esportiu a la província que permeti seguir promocionant el ciclisme de carretera, tant en ruta com en els circuits ciclistes municipals de la demarcació.
En aquesta línia, la Diputació de Barcelona inverteix recursos de condicionament i de millora per impulsar la infraestructura ciclista als municipis. L’objectiu és que la ciutadania pugui practicar aquesta disciplina abans de sortir a la carretera. El pla també contempla ajuda tècnica i financera per desenvolupar carrils bici, aparcaments segurs i altres equipaments necessaris. Així mateix, la Diputació col·labora amb ajuntaments i entitats per fomentar la mobilitat sostenible i reduir la dependència del vehicle privat. El Pla inclou campanyes de sensibilització sobre seguretat viària i beneficis del ciclisme. A més, es promou el ciclisme esportiu i recreatiu impulsant esdeveniments i activitats per a totes les edats.
Quatre ciclistes amateurs de diferents perfils ens han explicat la seva experiència amb la bicicleta, com valoren els equipaments municipals i quines són les seves demandes per a una mobilitat més segura.
Àlex Roca (17 anys)
Com la majoria d’infants, l’Àlex Roca va començar a anar en bici de ben petit, recorrent els carrers del poble. Ara, als 17 anys, fa ciclisme en carretera en categoria júnior al Club Ciclista de Sant Boi, ha participat en el campionat de Catalunya i en el d’Espanya i aspira a ser professional. Per aconseguir-ho entrena sis dies per setmana, mentre continua els seus estudis de batxillerat. “És difícil arribar a tot, però ho aconsegueixo sent organitzat i planificant-me bé”, afirma. “Competir m’ha permès fer nous amics i descobrir llocs nous; però el que més m’agrada de la bici és que és un moment per a mi, que em permet ser lliure. Recomanaria el ciclisme a tothom, ja que et permet desconnectar de la rutina, dels problemes de la vida, cosa que, a vegades, cal”.
Preguntat per algun aspecte negatiu, la resposta és molt clara: la seguretat. “Quan surto a la carretera no em sento gaire segur. Intento convèncer-me que estic segur, perquè, si no, no podria fer aquest esport; però soc conscient dels perills i entenc que la gent estigui preocupada perquè sempre estàs en inferioritat respecte al vehicle. Als conductors els diria que es fiquin a la nostra pell i que respectin les normes”. L’Àlex també reclama més equipaments municipals: “Les pistes tancades ajuden molt, ja que són més segures i permeten entrenar sense preocupació. Però caldria que n’hi haguessin més, a tots els municipis, perquè n’hi ha poques”.
Marina Fernández (16 anys)
La Marina Fernández, del Club Ciclista Baix Ter, coincideix en aquesta demanda. Amb 16 anys, aquesta campiona d’Espanya de ciclisme en pista és i ha estat usuària dels equipaments municipals: “Ara entreno al Velòdrom d’Horta, però de petita vaig començar al circuit municipal de Sant Boi. Em va ser molt útil, però va arribar un moment en què es va quedar curt. Calen més pistes, perquè no n’hi ha gaires. És una forma segura de començar, perquè anar per carretera quan ets petit és perillós”. Amb 7 anys, la Marina ja entrenava en una escola de ciclisme. Ara, amb 16, ha estat campiona d’Espanya de ciclisme en pista en categoria cadet, i gaudeix d’una beca per entrenar al Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues, conegut com “la Blume”. “Estudio de 8 a 12 i això em permet entrenar tota la tarda. Vaig dos dies al velòdrom i tres dies més surto a la carretera; en total cinc dies sobre la bici, a més de les competicions”.
La Marina també recomana la pràctica del ciclisme: “A mi m’ha portat moltes coses positives. A nivell esportiu he tingut molts bons resultats. A nivell personal, amistats i conèixer molts llocs, perquè viatgem a tot arreu. M’agrada aquesta sensació de nervis inicials abans de la competició; però quan s’escolta el xiulet inicial, desapareix i em sento totalment concentrada i motivada”.
Marta Álvarez (52 anys)
La Marta descriu la seva relació amb el ciclisme com “una passió” que va néixer fa uns 10 anys. Sempre havia fet molt esport, però problemes als genolls la van conduir a fer activitats sense impacte. “Al principi va ser a poc a poc, però ara estic enganxada a la carretera i també a la bici de gravel.” Pujada a la bicicleta, fa rutes de proximitat per la província de Barcelona, però també ha conquerit cims mítics com el Mortirolo, a Itàlia.
Per a la Marta el ciclisme és clau per al seu benestar físic i emocional. “Recomanaria el ciclisme a les dones de la meva edat, perquè arriba un moment que l’esport és molt necessari, tant per a la salut física com mental. El ciclisme aporta en els dos àmbits. Físicament es tracta d’un esport que no té impacte en les articulacions. A nivell emocional, es fa a l’aire lliure, et fa connectar molt amb la gent i això et genera benestar físic i emocional. Arrel d’anar en bici he fet amistats amb gent molt diversa amb qui em sento molt a gust i amb qui he establert un vincle fort”. També té paraules per la seguretat: “A la carretera és molt important. I penso que és una cosa on hem de millorar totes dues parts: hi ha conductors molt conscienciats, però d’altres, que no tant. I els ciclistes hem de ser conscients que compartim espai i també hem de facilitar la vida als conductors”.
Paco Corbacho (64 anys)
Quan va rebre una bicicleta de muntanya com a regal d’aniversari, aquest ex-futbolista i ex-nedador va pensar que no seria per a ell. 35 anys després afirma que “possiblement el ciclisme m’ha salvat la vida, perquè, gràcies a l’estat de forma que em proporcionava, vaig poder superar una malaltia greu”. Amb 64 anys, el Paco ha pujat al Tourmalet, ha fet diverses vegades la famosa ruta cicloturista “Quebrantahuesos” i ha competit a la Milà-San Remo d’aficionats. És cert que ha notat que, amb l’edat, el ritme baixa; però també hi troba el costat positiu: “Ara vaig més tranquil i això m’ha permès fer moltes més activitats de cicloturisme. Em dona temps d’entrar a llocs on abans no tenia temps. Parem a esmorzar, a visitar pobles... He fet sortides de tres o quatre dies dormint en sac, a la muntanya, gaudint de la gastronomia”. Amb tots els paisatges que ha vist damunt la bici, el Paco pensa que a la província de Barcelona hi ha rutes espectaculars. “A més de la costa, tenim molta muntanya i és preciós: el Montseny, Montserrat, el Tibidabo, Collserola... Si et desplaces una mica, hi ha rutes ciclistes meravelloses. Jo recomanaria el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el coll d’Estenalles... També és molt maco anar pel Garraf cap a Sitges... I m’agrada molt la zona de Vilafranca... Anar pel Penedès et permet gaudir d’un bon vi”.
De moment, el Paco segueix al peu del canó i pensa fer-ho durant molts anys: “Hi ha gent fent ciclisme amb 80 anys que gaudeix i que està en bona forma”.
Sortida del Tour de France 2026
La màxima cita mundial del ciclisme iniciarà a Barcelona l’edició del 2026. El Tour compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que aprofitarà aquesta gran ocasió per posar en marxa un seguit d’accions per deixar un llegat social, esportiu i d’infraestructura, per promoure el ciclisme —sobretot el de carretera— entre diferents segments de la població, per fomentar-ne l’ús responsable i segur, i per donar a conèixer les iniciatives i les infraestructures existents.
La pàgina web letour.barcelona —nou canal de comunicació de l’inici del proper Tour de França— està disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) per permetre a tots els aficionats i aficionades del ciclisme seguir les novetats relacionades amb aquest inici de la gran competició esportiva. El web ofereix informació sobre les 3 etapes que s’esdevindran a Catalunya els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2026, amb tots els detalls tècnics (mapes de recorreguts, altimetries, etc.). També ofereix informació turística, esportiva i cultural de les tres grans localitats implicades en el Grand Départ com a inici o final d’etapa: Barcelona, Tarragona i Granollers.
Més informació a https://www.diba.cat/foment-ciclisme
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Salut i benestar”, número 5 “Igualtat de gènere” i número 10 “Reducció de les desigualtats”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.