Fira ÀPAT llença Gastronòmik Sabadell, el nou esdeveniment gastronòmic de proximitat al Vallès

La Fira ÀPAT inicia una nova etapa amb el llançament de Gastronòmik Sabadell, un esdeveniment gastronòmic que marca un punt d’inflexió després de deu anys d’èxit a capitals de província com Barcelona i Tarragona. Amb aquest nou projecte, Fira Àpat aposta per apropar la cultura gastronòmica i el producte de proximitat a ciutats com Sabadell i Reus, reforçant el vincle entre territori, ciutadania i sector alimentari.
Neix la marca Gastronòmik: experiències gastronòmiques amb identitat local
Per donar forma a aquesta nova línia d’esdeveniments, s’ha creat una marca pròpia: Gastronòmik, que s’adapta a cada municipi on se celebra. En aquest cas, Gastronòmik Sabadell neix amb l’objectiu clar d’apropar la ciutadania als productes de proximitat, al comerç local, a les botigues especialitzades i als restaurants del territori. Es celebrarà els dies 7,8 i 9 de març a la Fira de Sabadell.
L’esdeveniment posa en valor tota la cadena de valor de l’alimentació, donant protagonisme a productors, elaboradors, botiguers, restauradors i també al consumidor final. Tot i que l’àmbit territorial abraça el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, Gastronòmik Sabadell vol destacar especialment els actius, la identitat i el talent gastronòmic del municipi amfitrió.
Tallers, obradors i activitats en directe per viure la gastronomia
Gastronòmik Sabadell ofereix una programació àmplia i participativa, pensada tant per a la ciutadania com per als professionals del sector. Entre les activitats destacades hi trobem:
- Tallers de vidre aplicats a la gastronomia
- Obrador de massa mare en directe
- Taller d’elaboració de melmelades casolanes
- Obrador de pastís de noces
- Masterclass de destil·lats
- I moltes altres propostes immersives
Aquest format permet viure la gastronomia en primera persona, aprendre dels professionals i descobrir noves maneres de consumir i valorar el producte local.
Dilluns professional: botigues, restaurants i reconeixements històrics
El dilluns 9 de març, Gastronòmik Sabadell dedica tota la jornada al públic professional. És un dia pensat específicament per a botigues i restaurants, amb tallers pràctics orientats a enriquir l’oferta de producte de proximitat als establiments.
La jornada inclou també:
- Entrega de guardons a botigues i restaurants amb més de 50 anys d’antiguitat al Vallès
- Presentació del llibre Cuits pel clima
- Activitats formatives i espais de trobada per compartir coneixement i experiències
Gastronòmik Sabadell, motor de territori i proximitat
Amb Gastronòmik Sabadell, Fira Àpat consolida un model d’esdeveniment que connecta gastronomia, territori i comunitat. Una proposta que impulsa l’economia local, fomenta el consum conscient i reforça la identitat gastronòmica del Vallès, tot situant Gastronomik Sabadell com a nova referència en el calendari d’esdeveniments gastronòmics de proximitat a Catalunya.
Es poden comprar les entrades aquí