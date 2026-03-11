Els tractaments de longevitat deixen de ser exclusius per a les elits i s’acosten a Sabadell

Durant anys, la conversa sobre la longevitat semblava reservada a un món llunyà: clíniques internacionals, pressupostos inabastables i rituals “d’optimització” a l’abast de molt pocs. Avui aquest escenari ha canviat. La longevitat comença a entendre’s com el que realment és: medicina preventiva aplicada amb criteri, quan el que està en joc no és només “veure’s bé”, sinó mantenir energia, autonomia i qualitat de vida.
I el més significatiu per a les persones que viuen a Sabadell: ja no cal desplaçar-se lluny.
“Moltes vegades no es va al metge per malaltia, sinó perquè el rendiment ja no és el mateix. Aquí és on la medicina preventiva cobra sentit.”
El nou “luxe” no és aparentar: és funcionar bé
Cada vegada més persones comparteixen una inquietud silenciosa: “No vull sentir que envelleixo de pressa”. No parlem d’estètica, sinó d’alguna cosa més quotidiana i profunda:
• Aixecar-se amb energia i no amb “les piles a mitges”.
• Sentir-se àgil i amb força per al dia a dia.
• Recuperar-se millor després d’un esforç.
• Mantenir la claredat mental i el bon estat d’ànim.
• Cuidar les articulacions, la inflamació, el son i la resistència.
Aquest és el terreny on treballa el CIR: un enfocament mèdic dissenyat per guanyar vida als anys, mitjançant plans preventius personalitzats, realistes i adaptats al ritme de cada persona.
El Centre Integral de Rejoveniment (CIR), ubicat a Policlínic Torreblanca (Sant Cugat del Vallès), apropa a la població un model de prevenció i longevitat basat en valoració clínica, plans individualitzats i teràpies avançades amb supervisió mèdica.
Quan la genètica no ho és tot: el que sí que està a les teves mans
Durant dècades es va creure que envellir “bé o malament” depenia gairebé completament de l’herència genètica. Avui l’evidència científica demostra just el contrari: una part important de l’envelliment és modificable.
No es tracta de vendre miracles. Es tracta d’actuar sobre palanques reals: hàbits, biomarcadors, metabolisme, inflamació crònica de baix grau, descans, força muscular, nutrició i, quan és adequat, teràpies mèdiques que complementen el pla.
“La longevitat no consisteix a ‘fer-ho tot’. Consisteix a fer allò que té sentit per a cada persona, de manera mesurada i amb seguiment. Per això sempre comencem amb una valoració clínica completa.”
La pregunta que canvia la manera de cuidar-se: “Com estic envellint jo?”
L’enfocament del CIR parteix d’una idea fonamental: no totes les persones envelleixen igual, ni a la mateixa velocitat, ni pels mateixos motius.
Conèixer el patró d’envelliment —metabòlic, immunològic, osteoarticular, neurològic, entre d’altres— permet dissenyar estratègies preventives amb sentit. No es tracta d’una llista de “coses soltes”, sinó d’un pla amb objectius clars i coherència mèdica.
Què és exactament el CIR?
El Centre Integral de Rejoveniment no és un spa ni un centre de Wellness genèric. És una unitat mèdica especialitzada en prevenció, longevitat i regeneració, amb programes dirigits per professionals sanitaris.
El seu valor diferencial no és “provar un tractament”. És el mètode:
1. Valoració inicial i diagnòstic integral
Revisió de biomarcadors, edat biològica, estat hormonal, hàbits, descans i objectius reals.
2. Disseny d’un pla personalitzat
Sense protocols estàndard: s’adapta al punt de partida, estil de vida i prioritats de cada persona
3. Integració de teràpies avançades
Les teràpies s’apliquen dins d’un itinerari mèdic coherent, no com accions aïllades.
Teràpies amb criteri clínic (no amb promeses)
Les teràpies del CIR s’entenen com a eines mèdiques, no com a tendències passatgeres. Entre les més conegudes dins dels seus programes destaquem:
• Cambra hiperbàrica (oxigenació hiperbàrica)
Aplicada amb criteri clínic i dins d’un pla global, evitant l’enfocament de “promesa miracle”.
• Teràpia de llum roja (fotobiomodulació)
La clau no és “utilitzar llum”, sinó com s’aplica, amb quins paràmetres i amb quin objectiu terapèutic dins del pla.
• Seroteràpia avançada
Protocols mèdics que combinen de manera estratègica vitamines, antioxidants, minerals i altres compostos (glutatió, Q10, PQQ, etc.), adaptats a cada persona i objectiu.
• Crioteràpia mèdica
Integrada en programes de prevenció i benestar mèdic, especialment quan es busca millorar la recuperació i la resposta fisiològica a l’estrès.
• Recursos d’enfocament cognitiu (com CogniLite)
Per treballar de manera específica aspectes vinculats amb la ment, el focus i el rendiment cognitiu en el dia a dia.
El veritable privilegi: tenir-ho a prop
Hi ha alguna cosa que fins i tot les clíniques més exclusives no sempre ofereixen: continuïtat sense complicacions.
El CIR és a Sant Cugat del Vallès (Av. Torreblanca 2-8, 1a planta), cosa que permet integrar la prevenció a la vida real: abans d’una reunió, en sortir de la feina o en horaris compatibles amb la vida familiar.
En longevitat, la diferència la marca la continuïtat, no els gestos puntuals.
Si notes que la teva energia ja no és la d’abans i vols recuperar vitalitat amb un pla seriós, busques prevenció (no esperar que “passi alguna cosa”), vols millorar la recuperació, la força, el descans o la claredat mental i t’interessen les teràpies avançades —però amb seguretat mèdica—, el CIR de Grup Policlínic pot ser per a tu.
El primer pas per guanyar anys a la teva vida —i vida als teus anys— és saber per on començar.
Una valoració mèdica et permet identificar quins factors poden estar accelerant el teu envelliment (energia, inflamació, descans, metabolisme, força, estrès, biomarcadors…) i establir un punt de partida real per dissenyar un pla a la teva mida.
