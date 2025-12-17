Descobreix Nomad Outlet Market Sabadell: el teu mercat secret de Nadal amb descomptes increïbles de fins al 60%!

La màgia de Nadal arriba a Sabadell amb una edició especial del Nomad Outlet Market! Aquest exclusiu esdeveniment pop-up aterra a la ciutat, del 18 al 20 de desembre per oferir-te una experiència única: grans descomptes en moda de primeres marques.
Què és el Nomad Outlet Market?
És un esdeveniment nòmada, limitat en el temps, que reuneix les millors marques de moda a preus irresistibles. Imagina un espai on pots descobrir peces i
accessoris de les teves marques preferides. Tornem a Sabadell amb grans marques com NIKE, Gerome, US Polo, Roxy, Quicksilver i LeMarthe.
Una edició especial de Nadal dissenyada perquè visquis la màgia nadalenca mentres aprofites oportunitats úniques, com descobrir aquell regal ideal que posarà un somriure als qui estimes o trobar peces exclusives que faran destacar el teu estil aquesta temporada. No importa si busques una cosa pràctica, elegant o simplement diferent, aquí sempre trobaràs alguna cosa que s'ajusti als teus desitjos i necessitats: des de caçadores de pell Gerome a roba esportiva i bambes de Nike, bolsos i motxil·les US Polo, roba per a nen/a Quicksilver, Roxy, Billabong, bolsos de pell LeMarthe, roba Mimi Mua.
Tot això amb descomptes de fins el 60% que et faran sentir com si t'estiguessis avançant a les rebaixes!
Quan i On?
Nomad Outlet Market Sabadell se celebrarà només 3 dies, així que apunta a la teva agenda i no perdis l'oportunitat de gaudir d'aquest esdeveniment efímer. La marca catalana de jaquetes de pell, GEROME, cedeix la seva nau per oferir aquest esdeveniment on hi trobaràs les seves caçadores de pell i tota la roba de les marques mencionades.
Dates: Del 18 al 20 de desembre
Ubicació: c/ Jacint Verdaguer, 116 a Sabadell
Horari: 10-20h
Per què no t'ho pots perdre?
Nomad Outlet Market Sabadell és una oportunitat única per a gaudir de descomptes exclusius que no trobaràs en cap altre lloc amb marques molt reconegudes i preus inigualable. No oblidis que aquesta edició és limitada, així que no deixis escapar aquesta oportunitat irrepetible!
Prepara't per a viure l'experiència Nomad Outlet Market Sabadell. Si estàs buscant regals originals, donar-te un capritx o simplement gaudir d'una jornada de compres diferent, aquest és el teu lloc. Corre la veu, vine amb els teus amics i família! Nomad Outlet Market t'espera amb moda i molts descomptes! Us esperem!
www.nomadmarket.es
www.gerome.es
https://www.instagram.com/nomadoutletmarket/