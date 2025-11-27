El Corte Inglés de Sabadell encén la màgia del Nadal amb un programa d’activitats infantils

Aquestes festes, El Corte Inglés de Sabadell es converteix en l’escenari ideal per gaudir en família d’un programa complet d’activitats infantils gratuïtes. Els més petits —i també els grans— poden viure tardes plenes de màgia, contes, música i emoció l’últim cap de setmana de novembre, durant tot el mes de desembre i el primer cap de setmana de gener a la tercera planta del centre.
La programació inclou una agenda d’activitats variada i divertida que combina conta contes, espectacles de màgia, animació musical, tallers de construccions i un planetari, a més d’una cita molt especial: l’encesa de llums de l’Eix Macià amb la tradicional figura del Llaminer. I per completar la màgia del Nadal, el centre comptarà amb l’animació del tradicional Tió de Nadal.
Programació d’activitats
Dissabte 29 de novembre (18h) — Encesa de Llums de l’Eix Macià amb el Llaminer (davant d’El Corte Inglés)
Divendres 5 de desembre de 18.30h a 19.15h — Bus Stop, Circonfuso (espectacle de màgia)
Diumenge 7 de desembre d'11h a 13h— Vine a conèixer el Llaminer i fes-te una foto amb ell
Divendres 12 de desembre de 18.00h a 20.00h — La Màgia dels estels a Hogwarts, explora360 (planetari)
Divendres 19 de desembre de 18.30h a 19.15h — Truita d’Estels, Cia. Patawa (conta contes)
Dimarts 23 de desembre de 18.00h a 20.00h — Tres pomes i un Tió, Cia. 3/4 de 15 (animació Tió de Nadal)
Divendres 2 de gener de 18.00h a 20.00h — Petits grans arquitectes, Josep M Bassa (taller de construccions)
Diumenge 4 de gener de 18.30h a 19.15h — La màgia dels Reis amb la Pallassa (Peca Animació)
Un Nadal ple de màgia i somriures a El Corte Inglés de Sabadell
Amb aquesta iniciativa, El Corte Inglés de Sabadell reafirma el seu compromís amb les famílies i amb la dinamització cultural de les festes nadalenques de la ciutat, oferint un espai d’oci educatiu i gratuït que fomenta la creativitat, la imaginació i la convivència.