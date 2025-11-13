Com puc demanar cita per vacunar-me contra la grip i la Covid-19?

Ja fa diverses setmanes que s’ha iniciat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. L’objectiu principal és prevenir les malalties en les persones més vulnerables i també la transmissió a l’entorn, sobretot si treballem o convivim amb grups de risc, per disminuir al màxim les seves complicacions.
Com cada any, la campanya de vacunació és una òptima manera perquè les persones incloses en les recomanacions es protegeixin contra aquests virus estacionals, propis de la tardor i l’hivern.
Com he de demanar cita per vacunar-me?
Per demanar dia i hora per a les vacunes, cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut. Entra a l’aplicació, clica a l’apartat de “Cites”, després a “Cites i consultes d'atenció primària” i, finalment, tria l’opció “Vacunació”.
Si no tens l’aplicació de La Meva Salut, no passa res. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé directament al teu centre d’atenció primària (CAP).
Puc vacunar-me sense cita prèvia?
Com a novetat, fins al 5 de desembre, els centres d’atenció primària oferiran horari de vacunació sense cita prèvia per a les persones que no hagin pogut demanar hora. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30. A més, diferents CAP ofereixen vacunació sense cita els dissabtes de 9.30 a 12.30. Si no estàs segur si el teu CAP ofereix aquest servei, pots consultar-ho al 061.
Amb aquesta mesura, si no es pot demanar cita pels mitjans habituals, es pretén facilitar la vacunació i fer-la més accessible a tothom que es vulgui vacunar.
Fins quan em puc vacunar?
La primera fase de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 va començar el passat 22 de setembre, amb la vacunació de persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys i embarassades.
A més, aquest any, com a novetat, es va avançar la vacunació al personal sanitari i als infants de 6 mesos a 4 anys, que únicament es vacunen contra la grip. També es va prioritzar la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
La segona fase va començar el 13 d’octubre, adreçada a totes les persones a partir dels 60 anys i també a les de menys edat amb condicions de risc, així com també al personal de serveis essencials com bombers, policies o docents. El període ideal per a vacunar-se són els mesos de tardor, però la vacuna també es pot rebre durant tota la temporada fins al mes de març.
I recorda: Vacunar-se contra la grip i la Covid és estimar. A un mateix, als teus i al que et fa feliç. Demana cita per vacunar-te a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP, i gaudeix de tot allò que estimes sense posar a ningú en risc.