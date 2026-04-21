Menys viatgers, però més despesa turística

El turisme que va visitar el Vallès Occidental el 2025 va gastar 76,5 euros diaris per persona durant la seva estada i la despesa total (incloent-hi estada, allotjament i transport) arriba gairebé fins als 850 euros per persona, un 13,3% més que l’any passat. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe anual de l’activitat turística 2025 al Vallès Occidental, publicat recentment pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Al llarg de l’any passat, 672.916 viatgers es van allotjar en establiments EH (Hotels + Pensions i Hostals) i HUT (Habitatges d’Ús Turístic), una xifra que representa una caiguda del -4,6% respecte a l’any anterior, però que contrasta amb l’augment de les pernoctacions, que s’enfilen fins al 1.512.576, amb un creixement del +2,6%, evidenciant així una clara ampliació de l’estada mitjana dels visitants.
Mentre el turisme estatal retrocedeix amb un -12,0% de viatgers i un -4,6% de pernoctacions, el turisme estranger augmenta un +4,9% en arribades i un +11,1% en nits, fins a situar-se pràcticament en equilibri amb el mercat intern tant en volum de viatgers (48,3% estrangers) com en pernoctacions (49,7%). L’augment de la despesa impacta en la recaptació de la taxa turística, que també presenta una evolució positiva i assoleix els 1.192.175 euros, amb un creixement del +6,0% respecte a l’any anterior.
Pel que fa al perfil i motivació dels visitants, el Vallès Occidental manté una forta vinculació amb el turisme professional, que esdevé el principal motor de desplaçaments.
En concret, el 42,4% dels viatges es fan per motius laborals, molt per sobre dels desplaçaments per oci o altres motius, fet que explica també característiques com l’alta proporció de viatgers que es desplacen sols (34,6%) o amb companys de feina (18,8%). Per zones geogràfiques, dins del mercat estatal predominen els turistes catalans, seguits dels madrilenys, valencians i andalusos. En l’àmbit internacional, els principals visitants van ser francesos (22,4%), britànics (13,1%), italians (10,5%), alemanys (10,3%), nord-americans (10,1%) i xinesos (9,7%).