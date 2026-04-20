El Tribunal Arbitral de Sabadell impulsa l'arbitratge com a alternativa àgil als processos judicials

La Cambra de Comerç de Sabadell ha acollit aquest dilluns la jornada Arbitratge: l'alternativa als MASC, organitzada pel Tribunal Arbitral de Sabadell (TAS), amb l'objectiu de donar a conèixer els avantatges d'aquest mecanisme de resolució de conflictes en el nou context dels mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) i com a alternativa a aquests.
Durant la sessió, inaugurada pel president del TAS, Antoni Garcia Fochs, s'ha posat de relleu la necessitat de reforçar la difusió i l'ús de l'arbitratge entre el teixit empresarial, destacant-ne la rapidesa, confidencialitat i especialització. En aquest sentit, s'ha subratllat que, mentre que els procediments judicials poden allargar-se més de 30 mesos, un procediment arbitral pot resoldre's en un termini inferior a 8 o 9 mesos.
L'advocat i secretari del TAS, Eduard Borràs, ha exposat el funcionament del procediment arbitral en el marc actual dels MASC, destacant la importància d'incorporar clàusules d'arbitratge en els contractes per facilitar-ne l'ús en cas de conflicte.
Per la seva banda, Joan Badia, advocat i secretari d'Habitatges Municipals de Sabadell, ha abordat l'aplicació de l'arbitratge en la contractació pública, destacant experiències positives com la incorporació d'aquest mecanisme en plecs de licitació per resoldre tota mena de discrepàncies amb més agilitat i eficiència.
El Tribunal d'Arbitral de Sabadell és una iniciativa impulsada per l'Associació per a l'Arbitratge de Sabadell, integrada per la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, el Gremi de Fabricants de Sabadell i la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, amb la voluntat de promoure l'arbitratge al servei de les empreses i professionals del territori.
Amb aquesta jornada, les entitats impulsores refermen el seu compromís per fomentar una cultura de resolució de conflictes més eficient, moderna i adaptada a les necessitats del teixit econòmic.