Scharlab inicia el compte enrere per a la nova planta de producció

El fabricant de productes químics Scharlab ha iniciat el compte enrere per a la posada en marxa de la nova planta de producció a Sentmenat, amb l’acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici multifuncional de la fàbrica. Aquest projecte, que es preveu que estigui finalitzat en un termini de dos anys, “suposa una fita en l’estratègia de creixement i digitalització” de l’empresa amb l’objectiu de “triplicar la capacitat d’investigació i control de qualitat”, apunten fonts de la companyia.
Amb una facturació superior als 90 milions d’euros en el darrer exercici, Scharlab té més de 320 treballadors i té presència en més de 110 països, on combina la fabricació pròpia de productes químics, medis de cultiu i material de vidre amb la distribució d’equips i material de laboratori.
Durant l’acte, en el qual va assistir l’alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda, la directora d’operacions de la companyia Gema Calvo va destacar que “a Scharlab no hi ha una altra manera de pensar en el futur que no sigui créixer i millorar. Triplicarem l’espai dedicat a laboratoris per albergar les últimes tècniques analítiques i desenvolupar nous projectes de valor”.
La nova instal·lació, que es construirà en un terreny (6.600 m²) adjacent a la planta actual, ha estat dissenyat sota “estrictes criteris d’eficiència energètica amb l’objectiu d’obtenir el certificat internacional de sostenibilitat BREEAM”.
Durant la seva intervenció, el president de Scharlab, Werner Scharlau, va reafirmar l’estabilitat del projecte, tot recordant els orígens familiars de la companyia, assegurant que “tenim vocació de llarg termini. Gràcies al fet que som una empresa familiar, no hem de vendre-la en tres anys: podem fer les coses que siguin bones per als integrants i per a la supervivència de la companyia. Invertim gairebé tots els nostres beneficis en el futur de l’empresa per continuar molts anys més”.
Per la seva part, l’alcaldessa Rueda va agrair la confiança de la companyia amb Sentmenat, afirmant que “és un orgull per a Sentmenat tenir empreses tan solvents i innovadores que generen riquesa econòmica i social per al nostre poble”.