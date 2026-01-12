Una disputa pels costos impedeix entregar uns pisos públics a Sabadell

Uns pisos de lloguer social de Sabadell estan perfectament acabats des de fa un any, però no s'han entregat als veïns per una desavinença econòmica entre la constructora i l'Incasòl. Es tracta d'una promoció nova a la ronda d'Europa (Can Llong), la primera impulsada per la Generalitat en l'última dècada.
L'Incàsol va atorgar els treballs de construcció de 34 habitatges per 4,36 milions d'euros l'any 2022. En acabar l'obra, l'empresa adjudicatària va apujar l'import final, una desviació del cost que Territori i Habitatge no ha volgut acceptar. El departament ha negociat amb l'empresa durant mesos per obtenir un ajust a la baixa.
La disputa pel cost de l'obra ha alentit l'atorgament de la llicència de primera ocupació, un tràmit necessari perquè hi puguin entrar a viure els veïns. "Alguns no podem esperar més. Ens acaben de renovar el nostre lloguer i haurem de pagar 200 euros més al mes", lamenta el Marc, un dels beneficiaris.
El cost mensual del lloguer dels habitatges –que tenen dos dormitoris, cuina-menjador i lavabo– serà d’uns 500 euros, comptant les despeses de comunitat, taxes i IBI. A banda, els pisos també disposaran d'aparcament soterrani.
El immobles es van adjudicar a joves menors de 35 anys la primavera passat en un sorteig realitzat davant de notari i en què van participar 177 persones inscrites al registre d'Habitatges Municipals de Sabadell (Vimusa). El retard en l'entrega no suposarà la repetició del sorteig, segons apunten des de Territori i Habitatge.
Els pisos continuen envoltats per una tanca. El departament de Territori apunta que s'entregaran en el primer trimestre de 2026, un cop s'hagin culminat tots els passos administratius, entre els quals hi ha l'atorgament de la qualificació definitiva dels habitatges. "Esperem que així sigui i poguem entrar el més aviat possible. La situació és desesperant", exposa el Marc, que agraeix que l'alcaldessa de Sabadell hagi fet de "pont d'informació" entre els adjudicataris i el departament.