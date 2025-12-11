Cinc plans de Nadal per fer aquest cap de setmana al Vallès

El pessebre vivent de Polinyà, el concert de la Mushkaa a Cerdanyola, les fires o les exposicions nadalenques omplen el calendari de propostes en plena campanya. Tot plegat, en un cap de setmana amb rerefons solidari per les activitats vinculades a La Marató de 3Cat.
Polinyà
Fira de Nadal i Pessebre Vivent
Data: 13 i 14 de desembre
Lloc: Plaça de la Vila i Jardins de la parròquia de Sant Salvador
Detalls: Dissabte se celebrarà la Fira de Nadal, organitzada per l’associació de comerciants amb parades nadalenques, ‘foodtrucks’ i activitats infantils. Diumenge hi haurà el Quinto solidari en benefici de La Marató de 3cat que organitza La Germandat. També, el mateix 14, es podrà gaudir del Pessebre Vivent d’El Grup de Polinyà als jardins de l’església. Els tiquets es poden adquirir el mateix dia de la representació.
Castellar
75a Exposició de Pessebres
Data: Fins a l’1 de febrer
Lloc: Local del Grup Pessebrista de Castellar (Dr. Pujol, 26)
Horari: d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h, durant els festius i caps de setmana.
Detalls: L’Exposició de Pessebres de Castellar arriba a la seva 75a edició i ho fa incorporant a cada pessebre una escenografia vinculada a Montserrat, coincidint amb la celebració del Mil·lenari del monestir. Cada diorama s’inspira en aquest símbol del país, convertint la mostra en un homenatge artístic i col·lectiu a un miler d’anys d’història.
Barberà
Fira de Nadal i teatre al TMC
Data: 13 i 14 de desembre
Lloc: Plaça de la Vila i el TMC
Detalls: El cap de setmana arriba carregat de propostes a Barberà, amb una nova entrega de la Fira de Nadal a la plaça de la Vila. També hi haurà doble sessió de teatre. Dissabte (20 h) i diumenge (18 h) al Teatre Municipal Cooperativa arriba ‘La Profecia de l’Estel’. Un espectacle màgic, divertit i ple d’aventures. La cita està organitzada pel Grup de Teatre D’sas’3 Can Gorgs.
Cerdanyola
Música en directe i Parc de Nadal
Data: 13 i 14 de desembre
Lloc: Parc del Turonet i parc Xarau
Detalls: L’artista catalana Mushkaa portarà dissabte el seu ritme urbà al parc Xarau amb els seus temes més coneguts. Diumenge serà el torn de ‘La granja de Zenón’, amb un espectacle per als mes petits que viuran una aventura immersiva amb els personatges de la granja i les seves cançons més. Tots dos concerts a les 18.30 hores. També està en marxa el Parc de Nadal al parc del Turonet, amb una nòria gegant i un tren encantat com a grans reclams fins després de la Cavalcada. Allà també s’estrena el Laboratori de la Fada Alba.
Sant Cugat
Fira d’Artesans
Hora: de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores
Lloc: Plaça Octavià
Detalls: Fins al 24 de desembre, la Fira d’Artesans de Nadal obre cada dia. Aquest any hi participen 13 parades, a més d’una carpa destinada a tallers i activitats familiars. Al costat, hi ha la Fira de Nadal de l’Ajuntament.