“Sabadell necessita més espais per deslligar els gossos”

L’associació Propietaris de Gossos posa sobre la taula la creació de noves zones d’ús compartit per horaris per deslligar els animals. “Al Centre costa molt trobar aquests espais”

Sabadell disposa de 13 espais habilitats per a l’esbarjo caní – deu àrees tancades i quatre zones d’espai obert i compartit–, però entitats d’animals i altres veus reclamen que la ciutat “encara està lluny de ser pet friendly”. Propietaris, entitats i usuaris habituals dels parcs coincideixen i tornen a posar sobre la taula que “calen més espais de qualitat perquè els gossos puguin córrer deslligats”, especialment en barris amb alta densitat com el Centre.

“Fa temps que ho reclamem i no hi ha feedback per part del consistori”, denuncia Sílvia Carbonell, membre de l’Associació de Propietaris de Gossos de Sabadell. Segons explica, es proposa la creació d’espais: “Al Centre costa molt trobar llocs adequats, i a més tampoc hi ha gaire places o espais lliures”. L’associació aposta per una solució que no passa necessàriament per construir nous recintes tancats, sinó per habilitar zones d’ús compartit en espais ja existents. Un dels exemples sobre la taula és la plaça de les Dones del Tèxtil, on alguns propietaris plantegen permetre la presència controlada de gossos deslligats en determinades franges horàries.

Actualment, Sabadell disposa de 13 àrees, 4 espais oberts compartits, repartits en onze barris. Els animals poden caminar sense corretja en diversos punts com la Plana del Pintor (Parc del Nord), la Roureda (Parc de la Romeua), la Clota a Can Puiggener, o a la llera del riu Ripoll. També hi ha zones habilitades a Can Gambús, Gràcia, Can Rull, Covadonga, Torre-romeu, Campoamor i el parc del Taulí, entre d’altres.

Tot i això, molts propietaris consideren que "aquests espais són insuficients". Un d’ells assenyala que “quan es fa un espai tancat, cal que sigui gran i ben condicionat. Al Parc del Nord, per exemple, l’àrea per a gossos és petitíssima i representa només un 1% del parc, en una zona on hi ha molts animals”. Reclamen planificació a llarg termini, amb zones més àmplies i funcionals, i insisteixen que “primer cal habilitar espais perquè els gossos puguin córrer, i després exigir civisme i sancionar si algú no ho fa bé”.

Segons l’ordenança municipal, els gossos poden circular lliurement —sempre que no siguin de raça potencialment perillosa— en espais degudament senyalitzats, sense que calgui cap infraestructura específica. Aquesta disposició permet obrir la porta a zones compartides entre vianants i animals, una fórmula que podria estendre’s a altres barris si s’aposta per la convivència i la flexibilitat.