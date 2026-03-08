Sabadellencs a Dubai, testimonis del conflicte: "La vida continua igual, però amb una calma tensa"

La tensió internacional ha augmentat exponencialment els darrers dies després que els Estats Units, amb el suport d’Israel, ataquessin l’Iran el 28 de febrer passat. En un dels míssils llançats per l’exèrcit nord-americà va morir el líder suprem iranià, Ali Jamenei, i durant la darrera setmana hi ha hagut una reacció internacional que ha posat el focus en la situació actual de l’Orient Mitjà. La Generalitat de Catalunya estima que més de 1.200 catalans viuen en països de la zona, principalment els Emirats Àrabs Units. Entre ells, desenes de sabadellencs. Des del Diari hem pogut parlar amb alguns d'ells per conèixer de primera mà com estan vivint el conflicte des de dins i com és el seu dia a dia.
"Estava a una festa al mig del mar i vam veure els míssils passant per sobre nostre", explica el Víctor Domingo, que viu a Dubai i treballa a Abu Dhabi. "El primer dia, la nit de dissabte passat, va ser la més tensa i ens va despertar una alarma d'atac aeri", explica el Santi Martínez, que es trobava a Dubai per una formació de la feina que no ha pogut acabar. Aquest dijous a la matinada, però, després de tres vols suspesos i molta incertesa, ha pogut tornar cap a Catalunya. L'Àlex Sánchez, també a la mateixa ciutat, assegura que "el primer dia va ser el més fort, però a partir d'allà s'ha calmat la situació". Tots ells, però, coincideixen en una mateixa afirmació: "Les autoritats del país ho estan gestionant a la perfecció i transmeten moltíssima tranquil·litat", confessen.
"Estava a una festa al mig del mar i vam veure els míssils passant per sobre nostre"
Veure que plouen projectils no és el més comú, però es troben en un moment de "normalitat dins de l'excepcionalitat", "calma tensa" o "incertesa, però amb confiança plena", com detalla cadascun d'ells, a la seva manera. No hi ha la situació caòtica que pot imaginar algú que tan sols veu imatges a través de les xarxes socials, segons afirmen. De tant en tant, des del govern del país envien alertes de protecció civil que demanen que els ciutadans es refugiïn, però tots tres coincideixen que "la nostra vida no corre perill" i que "hi ha una sensació generalitzada de tranquil·litat". La gran majoria dels projectils enviats a la ciutat han estat interceptats per la defensa aèria, a punt per a episodis d'aquestes característiques, i hi ha una "confiança plena" en la gestió "excel·lent" i "impecable" de la situació. "Veus el rei i el príncep passejant pel carrer. Clarament, és un missatge per dir que tot funciona com ha de funcionar i que no hi ha perill", subratlla Àlex Sánchez.
Informació a temps real
Tothom qui es troba a la zona de l'Orient Mitjà des que va esclatar el conflicte ha rebut indicacions constantment des del govern emiratià per assegurar que tothom es trobi en zona segura. D'aquesta manera, cada vegada que la defensa del país detecta perill per la possible arribada d'un míssil s'envia un missatge preventiu. "Tot i no tenir por, és important seguir les indicacions que rebem perquè potser s'ha abatut un dron kamikaze, però no poden controlar on cauen les restes", exposen. "Ens hem anat acostumant a viure amb això, durant aquests dies", agreguen tots tres. A banda de les indicacions locals, l'ambaixada espanyola també està al cas de la situació i va enviar un correu genèric a tots els residents espanyols oferint una sèrie de consells i recomanacions.
"Sempre ha funcionat perfectament, l'ambaixada, i ha estat molt útil", exposa Víctor Domingo. "Ara, però, deuen anar sobrepassats i no sabem fins a quin punt poden fer més del que ja fan", coincideixen Domingo i Sánchez. No tothom comparteix la mateixa visió. Santi Martínez, per la seva banda, confessa que està "decebut i trist" perquè s'ha sentit "abandonat" per l'ambaixada. "No ens estan fent cas i des de dissabte tan sols hem rebut un correu que deia el que em diria la meva mare: vigileu, refugieu-vos...". "Sempre et queda la pregunta de per què paguem aquest servei si en moments com aquests no ens estan oferint l'ajuda que necessitem", diu. Sis dies després, però, ha pogut emprendre el vol de tornada cap a Sabadell, finalment. Sembla, segons diuen, que la situació està "més controlada del que pot semblar des de Catalunya": "Tan sols he fet una foto des de dissabte passat, i va ser per ensenyar a la família que tot es troba dins de la normalitat", conclou Àlex Sánchez.