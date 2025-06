L’estat del polígon d’activitat econòmica (PAE) de Can Roqueta ha provocat que l’Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta (AEPCRO) digui prou.

L'entitat exigeix a l’Ajuntament de Sabadell que es passi de les paraules als fets i s'actuï, urgentment, al PAE de Can Roqueta per posar fil a l’agulla a les mancances que pateix. “Estem cansats i desil·lusionats. Si Sabadell vol donar bona imatge, aquí no és el cas. La imatge és penosa, de degradació i deixadesa, amb brutícia, males herbes i carrers plens de sotracs. Fa quant temps que no s’asfalta un carrer d’aquí? Estem cansats de pagar impostos i que no repercuteixi en el polígon”, alça la veu Jaume Llop, president d’AEPCRO.

En aquesta línia, des de l’entitat defensen que “tot i les reiterades denúncies i comunicacions als responsables municipals”, l’estat d’aquesta àrea empresarial i industrial “empitjoren de manera continuada”.

En concret, apunten cap a una sèrie de problemes que, segons defensen, afecten “greument” l’activitat ordinària de les empreses: manca de neteja i manteniment de carrers, voreres i zones comunes; greus deficiències en la regulació i ordenació del trànsit, amb camions estacionats en doble fila i dificultat d’accés; absència de senyalització adequada i deteriorament de l’asfalt i enllumenat; i una inseguretat creixent per la manca de presència de la Policia Municipal.

És per aquesta sèrie de mancances que des de l’associació empresarial es demana la posada de “manera immediata”, d’un pla d’actuació integral que posi fi a aquesta problemàtica. Entre les peticions que ha d’incloure aquest full de ruta, AEPCRO demana un pla d’inversió anual pel manteniment i modernització de l’espai industrial. Si davant d’aquestes demandes no s’obté una resposta en un “termini raonable”, adverteixen que es veuran obligats a “emprendre accions públiques de protesta i mobilització”.

Paral·lelament, Llop, qui també és president del Gremi de Mobilitat, denuncia que al PAE s’hi està desenvolupant activitat il·legal, de tallers mecànics: “Hem avisat diverses vegades, i no entenem com avui dia puguin continuar treballant, sense permisos i que ningú el vingui a precintar. No s’està donant bon exemple”, alerta.

