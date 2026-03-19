Sabadell En Comú Podem vol reforçar la memòria de les riuades del 1962 amb un acte institucional anual

Sabadell En Comú Podem ha presentat una moció per reconèixer les riuades de 1962 com una tragèdia social vinculada al context del franquisme. La proposta, que es portarà al Ple Municipal, planteja dignificar l’entorn del monòlit situat a Les Clotes de Can Puiggener i incorporar-lo a la Xarxa de Memòria del Memorial Democràtic de la Generalitat. A més, es vol establir un acte institucional anual de record i reparació a les víctimes durant la setmana del 25 de setembre.
Les riuades del 1962 van afectar greument Sabadell i el Vallès Occidental, amb precipitacions intenses que van provocar el desbordament de rius i rieres. A Sabadell hi van morir 32 persones, tot i que el balanç al conjunt del Vallès s’eleva a prop de 700 víctimes, segons diferents estimacions.
Alejandra Sandoval i Joan Mena, regidora i regidor de la formació, han defensat que l’episodi no es pot entendre només com un fenomen meteorològic excepcional. “No va ser només una tragèdia natural, sinó també una tragèdia política”, ha subratllat Sandoval. En aquest sentit, la moció posa el focus en la resposta institucional de l’època, que consideren insuficient, sense assumir responsabilitats estructurals ni abordar les desigualtats socials que van agreujar la tragèdia.
Els regidors també recorden que durant les dècades de 1950 i 1960 la ciutat va experimentar un fort creixement demogràfic, amb l’arribada de milers de famílies treballadores que sovint es van veure obligades a construir habitatges en zones inundables, en condicions precàries i sense regulació urbanística.
D’altra banda, el grup ha aprofitat per explicar la moció, presentada aquest dimecres 18 de març a la junta de portaveus de l’Ajuntament, en contra del bloqueig a Cuba. La proposta defensava la sobirania del poble cubà, però no va prosperar. Els comuns han mostrat la seva sorpresa pel posicionament dels socialistes i han recordat la tradició solidària de Sabadell amb Cuba, tot remarcant que “som una ciutat compromesa amb la pau i que l’Ajuntament no pot quedar al marge”.