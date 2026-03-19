Tots els sabadellencs tenen una zona verda a menys de 10 minuts de casa

Sabadell consolida el seu model de ciutat verda. Actualment, tota la població té una zona verda d’uns 5.000 metres quadrats a menys de 10 minuts a peu de casa. Aquesta realitat s’ha fet possible gràcies a l’impuls sostingut dels darrers anys: des de 2019, la ciutat ha incrementat més d’un 13% la seva superfície natural, amb la incorporació de 30 noves hectàrees d’espais verds. En total, Sabadell supera ja les 250 hectàrees de verd urbà, repartides en més de 650 espais als diferents districtes. A més, en els últims anys s’ha passat dels prop de 9 m² per habitant als 11 m² actuals, cosa que representa un augment del 22% en set anys. Aquesta xifra se situa per sobre del llindar recomanat per l’Organització Mundial de la Salut, fixat en 10 m² per persona.
De cara als pròxims anys, l’Ajuntament preveu que aquesta tendència continuï a l’alça, amb diversos projectes en marxa que reforçaran la presència d’arbrat i vegetació a la trama urbana. En aquest sentit, una de les línies estratègiques és l’increment del nombre d’arbres. La iniciativa, iniciada amb la plantació de 4.000 exemplars, preveu sumar-ne 4.000 més abans de 2027, amb l’objectiu d’arribar als 50.000 arbres distribuïts per tots els barris. Paral·lelament, també s’estan desplegant nous eixos verds per millorar la connexió entre zones urbanes, com el passeig de l’alcalde Antoni Farrés o la ronda de Collsalarca.
Pel que fa als grans parcs urbans, al tradicional Parc de Catalunya s’hi han afegit nous espais com el Parc de les Aigües o el Parc del Nord. Alhora, altres àmbits, com el Parc d’Odessa, es troben en procés de renovació, mentre que està previst impulsar el futur Jardí del Sud. D’altra banda, la transformació també arriba a escala de barri, amb la millora de places i parcs infantils com la plaça Fidela Renom, la plaça Granada, la plaça de Mossèn Geis o la plaça de les Acàcies, amb criteris de més verd, accessibilitat i adaptació a les necessitats veïnals.
Aquest increment d’espais verds té un impacte directe en la qualitat de vida de la ciutadania. La vegetació contribueix a reduir la temperatura, millora la qualitat de l’aire i genera espais per al lleure i l’activitat física. De fet, diversos estudis relacionen la proximitat a zones verdes amb menys estrès, més activitat física i una millor salut mental. Així, aquesta accessibilitat facilita que infants, joves i gent gran puguin integrar la natura en el seu dia a dia.
Finalment, a tot plegat s’hi suma el rodal de Sabadell, amb 1.718 hectàrees, de les quals 925 són forestals i naturals i 685 agrícoles. En els darrers mesos, s’hi han dut a terme diverses actuacions per millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat, com la millora dels camins del riu Ripoll o la recuperació de l’espai entre el riu Tort i el Ripoll. Actualment, però, es mantenen restriccions d’accés al medi natural a causa de la pesta porcina.