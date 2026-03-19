Fins quan tenen validesa els títols d'autobús del 2025 a Sabadell i quant costen els del 2026?

Els títols d'autobús per moure's per Sabadell adquirits l'any passat caducaran aviat. Tal com informen des de la companyia responsable del transport públic a la ciutat, Transports Urbans de Sabadell (TUS), les targetes T-10 viatges, T-mensual i T-mensual jove que es van comprar el 2025 es podran fer servir fins al 31 de març d'enguany. Així, totes aquelles persones que tinguin aquests tiquets podran gaudir-ne fins a final de mes i, a partir de l'1 d'abril, n'haurà de comprar un de nou per poder fer servir els autobusos urbans de Sabadell. Les T-mensuals i mensuals joves que no s'han estrenat es podran bescanviar, mentre que les T-10 viatges, tan estrenades com sense començar, també.
A Sabadell, el passat mes d'abril del 2025 es van actualitzar les tarifes d'autobús: el bitllet senzill passava a costar 1,75 euros, cinc cèntims més que el 2024. Respecte a la T-10 viatges, multipersonal, també es va encarir lleugerament i se situava en 9,80 euros (mentre que el 2024 costava 9,50 euros). En el cas dels abonaments, la T-Mensual pujava fins als 20 euros —25 cèntims més— i la T-Mensual Jove quedava en 13,95 euros, respecte dels 13,75 del 2024. Aquests preus s'han mantingut intactes aquest 2026. A banda, les bonificacions del 50% en els títols mensuals continuen vigents i permeten mantenir un cost reduït per als usuaris habituals i els joves menors de 30 anys.