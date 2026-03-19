L'Astralpool CN Sabadell tanca la fase de grups de la Champions sense res en joc

Dissabte de waterpolo de nivell per al Club Natació, però amb moltes diferències en el que està en joc. L'Astralpool tanca la fase de grups de la Champions, a les 16 h, a la piscina Sant Jordi davant de l'Assolim CN Mataró en una reedició del duel de lliga de dimecres passat, que va caure del costat maresmenc (14-10) i que complica molt la segona posició a les de David Palma. Sense treva, opció de revenja en un enfrontament intranscendent a la màxima competició continental.
Amb l'última jornada per disputar, els resultats de fa unes setmanes van deixar el grup totalment definit. El Mataró acabarà la fase com a primer classificat, mentre que l'Astralpool serà segon, guanyi, empati o perdi dissabte. Un partit sense rellevància classificatòria que servirà per agafar rodatge i sensacions davant d'un bon rival abans dels quarts de final de la competició, que es preveuen molt durs. Les de David Palma, en les eliminatòries, es poden enfrontar als equips que ja han certificat la primera plaça: Ferencvaros i Sant Andreu o al conjunt que acabi liderant el grup A, que si no hi ha sorpresa en la jornada final serà l'Olympiacos. Probablement els tres principals candidats al títol.
Un repte per tancar la ronda i per millorar les sensacions, sobretot en defensa, de dimecres passat, en què el conjunt maresmenc va ser superior fins al punt que al descans ja guanyava 10-3. En l'anterior precedent, a les semifinals de Copa de la Reina, un gol de Judith Forca a l'últim segon va decidir la classificació de les sabadellenques (13-12). Ara, a la Sant Jordi, un nou enfrontament en competició europea entre dos dels gegants del waterpolo català.
Un altre CN Sabadell - At. Barceloneta
D'altra banda, unes hores abans (13:30 h), Can Llong viurà un duel clau per a decidir el primer lloc de la lliga regular masculina. El CN Sabadell rep l'Atlètic Barceloneta, amb tots dos empatats a punts al capdavant de la competició. De fet, en les disset jornades que han disputat només han cedit una derrota. Els de Quim Colet la van patir a la piscina del CN Barcelona mentre que els mariners van caure precisament en el duel de la primera volta entre ambdós, a la Sant Sebastià (14-15).
L'últim precedent, molt recent, va ser en la final de Copa del cap de setmana passat, amb un triomf clar del conjunt barceloní (11-5). Els sabadellencs arribaran encara amb cansament acumulat dels exigents enfrontaments dels últims dies, primer amb la competició del K.O. i després amb l'anada dels quarts d'EuroCup a Marsella, que va caure del costat local per 17-12. "Sabíem com era el calendari i ens hem d'adaptar. Recuperar com puguem i competir al màxim per poder guanyar", deia Colet poc després de perdre la final de diumenge passat.
El Barceloneta, que ja va tenir un camí molt més còmode a la Copa, arribarà també molt més descansat a aquest duel perquè no hi ha hagut jornada de Champions entre setmana. Tocarà multiplicar-se i fer un exercici físic digne d'elogi per sobreviure al ritme de partit que s'acostuma a viure en els CNS - CNAB. El de dissabte serà el setè enfrontament de la temporada entre els dos equips entre Copa Catalunya, Supercopa d'Espanya, Champions, Copa del Rei i lliga. Fins ara el balanç és de cinc victòries dels mariners per una única dels sabadellencs. Arribarà la segona dels de Colet, que asseguraria, virtualment, el primer lloc i el factor piscina en la competició domèstica o tornarà a guanyar el Barceloneta?
Taula rodona al centre de Gran Via
Abans d'aquest doble enfrontament, divendres a les 18:30 h, a la Sala Morral de les instal·lacions de Gran Via, es durà a terme una taula rodona amb motiu dels actes del 110 aniversari de l'entitat. Sota el títol de 'El Club que ens va fer', es realitzarà un repàs de la història del CNS amb figures de totes les èpoques. Hi seran presents els exnedadors Santiago Esteva i Aschwin Wildeboer, el tècnic Llorenç Carbó i la waterpolista Maica Garcia, en un acte moderat per la també exwaterpolista i directora de màrqueting i comunicació del Club, Mercè Vallès. Una conversa entre generacions, plena d'històries, records i emocions.