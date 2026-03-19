Kickboxing, jujitsu o karate infantil: les noves eines per a combatre l'assetjament escolar

Que la pràctica d’esports de contacte s’hagi normalitzat, també provoca que cada vegada més infants competeixin o entrenin disciplines de lluita o s’iniciïn en aquest món. Des dels tres o quatre anys, amb adaptacions en algun dels esports per evitar que es facin mal, però aconseguint una tècnica i coneixement que també és molt beneficiós en altres facetes de la seva vida. "Hi ha uns valors, com el respecte i la disciplina, que fa que estiguis concentrat i et serveixi, després, en altres aspectes de la vida. Passes una bona estona i inculques uns valors que acompanyen l’infant per sempre", diu Òscar Biel, fundador i entrenador del Campió Club, a Sabadell.
Els motius són molt diversos, però en destaquen dos. El primer, força comú, és per aconseguir autocontrol. "Hi ha molts alumnes amb hiperactivitat que comencen a practicar esports de contacte per poder descarregar l’energia en un entorn segur i que destini aquesta energia a aprendre uns valors i uns coneixements que l’ajudaran en el futur i el poden motivar més", afirma Iván López, mestre i entrenador al KSK. També és una bona eina per aprendre a tenir responsabilitats a través de la disciplina. "Aquest tipus d’esports donen molta disciplina perquè cal constància i estar molt atent en tot moment. Que els ensenyem a fer-ho des d’un prisma diferent els aporta una visió que potser no tenien", afegeix.
No obstant això, el principal motiu és la lluita contra l’assetjament escolar. Aquí coincideixen tots els centres consultats pel Diari: molts infants amb problemes a l’escola comencen a practicar esports de contacte com a mesura per combatre aquestes actituds. "En els últims anys passa molt que veus el nen molt cohibit el primer dia perquè el molesten a l’escola i, en molt poc temps, guanya confiança. Aquesta autoestima ajuda a afrontar els problemes. No donem eines perquè peguin el seu abusador, però sí perquè puguin dir que una cosa els molesta i afrontar el conflicte. Fa poc, un nen va venir a entrenar molt content perquè l’havien intentat tirar a terra i ell es va plantar i no van poder. És una eina molt potent de confiança", apunta Biel.
"El nostre objectiu és que els infants tinguin la calma i serenor necessària per afrontar les discussions i els problemes amb autocontrol i confiança. Intentem combatre les injustícies des dels valors que donen les arts marcials. També els ajuda a identificar quan hi ha perill perquè guanyen molta visió de la realitat i alerta davant de l’amenaça", explica Luen Pieters, mestre al Mugendo.
En alguns esports, la iniciació es fa des que comencen a l’escola, mentre que en altres és a partir de l’adolescència. En aquesta etapa, curiosament, hi ha un percentatge més alt de noies. "Estan molt conscienciades que el perill existeix i venen a les classes amb la intenció d’obtenir les eines per defensar-se davant d’aquest perill. També ajuda a identificar problemes, que n’hi ha molts, en les xarxes socials", assegura Pieters. Petits i grans, convivint en un espai i compartint una passió que cada vegada es troba més estesa, també a Sabadell, amb nombrosos punts de referència.