Iker Pajares, campió d'Espanya per sisena vegada

Sis vegades campió estatal. Iker Pajares ha complert els pronòstics en el Campionat d'Espanya celebrat al Club Tennis Sabadell amb un domini clar i sense cedir cap joc en tot el torneig. En la final, Pajares s'ha imposat per 3-0 a Iván Pérez en poc més d'una hora de joc. "Tenir pràcticament tota la graderia donant-me suport és molt maco. Només disputem un campionat individual a l'estat en tot l'any i que enguany hagi estat a casa meva, em fa molta il·lusió. Ha vingut la meva família, la meva parella i els amics de tota la vida. És el més especial dels que he guanyat", afirma el sabadellenc.
Des de l'inici, la final ha estat molt intensa amb punts molt llargs i sense errors no forçats. Pajares ha agafat ràpidament l'avantatge en el primer joc i, malgrat que Pérez ha estat en tot moment a una distància considerable, finalment ha aconseguit el primer punt el sabadellenc (11-8). En el segon joc, el tinerfeny ha començat millor amb un 3-1 de sortida, però ha reaccionat el jugador local per capgirar la dinàmica i tornar-se a imposar amb un parcial increïble (11-5). En el tercer, ha tancat per la vida ràpida el triomf l'Iker amb un 4-0 que ha aplanat el camí fins a l'11-5 definitiu.
"L'Iván (Pérez) és encara jove i aquesta experiència en partits així es nota. No m'ha guanyat mai i avui no podia ser el primer dia. Tenia la sensació que res em podia desviar d'aconseguir el títol. És important pel circuit que els jugadors joves continuïn pujant el seu nivell. Des de la primera ronda ha estat un torneig molt dur i això és una gran notícia pel nostre esport", assegura Pajares. En el seu camí fins al títol, el jugador local ha anat superant rivals: primer va ser Sergio García, el va seguir Javier Martín i, en la semifinal, el duel va ser especialment maco per a l'esquaix sabadellenc imposant-se a Marc Altarriba.
"El conec des que era petit, quan jo jugava al Malibu, el club del seu pare Santi (actual capità de l'equip absolut de la secció del CTS). És molt amic meu i sempre intento donar-li consells perquè millori. Ha estat un partit molt maco, però no una sorpresa perquè té el nivell per estar entre els millors molts anys. És encara molt jove i estic convençut que té un futur brillant", admet. Altarriba, finalment ha estat quart, després de caure en la final de consolació davant d'Hugo Lafuente per 3-0 (12-10, 11-1 i 11-9).
Supera Albert Codina i se situa segon en el palmarès
Amb aquest sisè trofeu, a més, Pajares ja es converteix en el sabadellenc amb més títols, superant els cinc d'Albert Codina, director general del Club Tennis i que, lògicament, estava present en la final. "No li dono molta importància. Al final, és una mostra del nivell que tenim a Sabadell i ja quedarà pel record", diu l'Iker. "Recordo jugar contra ell quan tenia quinze anys i jo quaranta-cinc. En el seu moment vaig ser el primer en el palmarès i també és una alegria que un altre jugador sabadellenc em pugui superar i quedar com a segon amb més títols", diu Codina. Encara lluny queden els disset trofeus que va aconseguir l'històric Borja Golán entre el 2002 i el 2022.
Marta Domínguez domina el torneig femení
En el torneig femení, també s'han complert els pronòstics. Marta Domínguez ha imposat la seva llei per a aixecar el seu tercer trofeu estatal. En la final, no ha donat opcions a Noa Romero, guanyant en trenta minuts i tres jocs (11-6, 11-3 i 11-7). El tercer lloc ha estat per a Sofia Mateos, del CTS. En general, un balanç molt positiu de les competicions que han situat Sabadell i el Club Tennis a l'epicentre de l'esquaix estatal. "Tenim experiència organitzant grans tornejos i ho hem tornat a demostrar. Ha anat tot molt bé, més enllà que potser ens falta una mica d'espai per graderies. És un orgull acollir competicions d'aquest nivell i tenir a Sabadell els millors en un esport que serà olímpic a Los Angeles", explica l'Albert Codina.