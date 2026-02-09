Cop sobre la taula del Gadex femení: triple triomf per a acostar-se a l'ascens

L'equip femení del Club Gadex continua amb pas ferm cap al seu objectiu: l'ascens a Or. Les sabadellenques van fer d'amfitriones, al pavelló de Sol i Padrís, de la primera seu de la segona fase de competició amb un balanç immillorable. Els tres duels de la jornada van caure del costat local, que es distancia al capdavant de la taula i obre una escletxa de tres punts amb el segon classificat, el Panteras CPLV, sense possibilitat de pujar per ser un filial.
Dissabte, l'equip de Lebis Furriols va obrir foc amb una golejada còmoda davant del Burdinola (8-2). Malgrat que les visitants van poder igualar el gol de Nadia Fustero, un hat-trick d'Ainara Fariña i una diana de Núria López van aplanar el camí abans del descans. A la represa, dos gols en pocs minuts de diferència de Martina Signes van sentenciar un duel que va tancar Fariña amb el vuitè. També en dissabte, en un duel directe davant del segon de l'altre grup de la prèvia, les sabadellenques van guanyar per 2-0 el Patinaje Línea Madrid gràcies a les dianes de Fariña i Signes, ambdues superat l'equador del segon temps.
El duel decisiu de la fase, no obstant això, va ser el tercer, de diumenge. Els dos equips que van tancar la primera ronda amb plena de victòries es veien les cares en un Gadex - Torrelavega que podia marcar el transcurs de la competició. Les càntabres arribaven amb el hàndicap d'haver caigut el dia anterior contra Panteras i, per tant, sense marge d'error per mantenir-se vives en la lluita. El conjunt local va demostrar la seva maduresa amb un partit molt seriós en què es van imposar per 3-1. Núria López i Fariña van posar en avantatge les de Furriols i, a l'inici del segon temps, les visitants van retallar. La resposta va ser immediata, a través de Signes amb el tercer i definitiu gol. La pròxima seu serà a finals de març, a Guipúscoa, amb un doble duel davant del Lemons Valladolid i el Panteras. Un doble triomf sabadellenc deixaria l'ascens pràcticament sentenciat.