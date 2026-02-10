L’últim de la Champions per al CN Sabadell, amb el tercer lloc en joc

Un any més, a la fase de grups s’acaba el camí del CN Sabadell masculí a la Champions. L’última derrota a casa davant del Waspo Hannover (9-11) el desembre passat va acabar amb les opcions dels de Quim Colet d’estar entre els vuit millors de la màxima competició continental. No obstant això, malgrat que la classificació ja no és possible, els sabadellencs buscaran una última alegria al torneig davant del CN Marsella, dimecres a les 20 h.
Can Llong serà l’escenari del primer duel d’un tram especialment intens per al Club que tindrà enfrontaments clau per a la classificació final de la lliga regular, la Copa del Rei i les primeres eliminatòries de l’EuroCup, en les pròximes setmanes. És a dir, el primer gran test dels de Colet després de l’aturada per l’Europeu. En competició domèstica, fins a la data, el conjunt sabadellenc ha superat amb comoditat el Sant Andreu (21-10) i, aquest cap de setmana passat, el Rubí (19-7). Dos duels còmodes que van resoldre amb autoritat.
Ara, rebran un conjunt francès que va estar a la final four de la temporada passada i necessita guanyar i esperar que el Barceloneta superi el Hannover per a aconseguir la classificació per a la pròxima ronda de la competició. El Marsella suma sis punts, després de guanyar amb solvència els alemanys en la primera jornada i imposar-se als mariners a la Sant Sebastià en la segona. Des d'aleshores, tres derrotes consecutives que l'han fet passar de liderar el grup i presentar candidatura a estar entre els quatre millors del continent a patir per assolir el pas a la següent ronda.
L’al·licient dels sabadellencs és aconseguir el triomf per sumar també sis punts i finalitzar en la tercera posició del grup, que, en principi, portaria un duel més assequible en la primera eliminatòria de l’EuroCup, competició que disputarà el Club un cop fora de la Champions, i que enguany té un nivell molt elevat des de l’inici. En la primera volta, a terres gal·les, els de Colet van aconseguir un gran triomf per 11-12 que va mantenir vives les opcions de classificar. Amb una victòria per penals o una derrota de qualsevol mena, el CNS serà quart. Podran repetir triomf davant del gegant francès?