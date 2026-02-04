Rehabiliten dos edificis públics per fer-los més eficients energèticament

L'empresa municipal d'habitatge, Vimusa, ha iniciat recentment les obres de rehabilitació energètica de dos edificis públics destinats al lloguer amb una inversió de 2,1 milions d'euros, cofinançats amb fons europeus Next Generation. Són al sud de la ciutat, als barris de Les Termes i Espronceda, i amb aquestes obres es persegueix aconseguir un estalvi superior al 60% en el consum energètic. En conjunt, s'espera una reducció equivalent a les emissions de 74 vehicles cada any.
A Les Termes, l'edifici en el qual s'actua és a la Illa Àurea i té 24 habitatges. S'aïllaran façanes i coberta, se substituiran finestres per models més eficients, es repararan desperfectes i humitats. També s'instal·laran 72 plaques solars fotovoltaiques i es milloraran les instal·lacions comunitàries. En aquest cas, la inversió prevista és d'uns 915.000 euros, un 64% dels quals finançats amb fons Next Generation.
En el cas d'Espronceda, es traca d'un edifici de 20 habitatges al passeig del Comerç. Aquí el pressupost és de gairebé 1,2 milions, amb un finançament europeu del 40%. Les actuacions inclouen l’aïllament de façanes i coberta, la substitució de finestres de PVC amb vidres dobles baix emissius, la renovació de la coberta de fibrociment, la instal·lació de 14 plaques solars fotovoltaiques, la modernització de les instal·lacions comunitàries i la substitució de l’ascensor.