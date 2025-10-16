Frank Kelly, convidat especial del IV Congrés de la Qualitat de l'Aire: "Cal un canvi real!"

La
ha donat el tret de sortida aquest matí a quarta edició del Congrés de la Qualitat de l'Aire Sabadell, que acollirà la trobada a l'espai Fira Sabadell durant aquest dijous i divendres. La proposta té l'objectiu de crear un espai de debat i divulgació sobre temes relacionats amb la contaminació, la qualitat de l'aire i tot allò que engloba diverses qüestions mediambientals. Durant el congrés, es duran a terme múltiples taules rodones, exposicions tècniques o xerrades divulgatives amb la idea de compartir experiències, fer xarxa i intercanviar opinions i estratègies per millorar els estàndards de qualitat atmosfèrica en els entorns urbans com Sabadell.
La trobada ha començat aquest matí amb l'obertura tècnica, que ha servit com a introducció pels dos dies que dura el congrés i ha fet una primera pinzellada general de la celebració, dels temes que es tractaran, en què consisteix... El primer ponent, de renom entre el sector mediambiental, ha estat
Frank Kelly, investigador de l' Imperial College London i especialista en polítiques de salut comunitària, amb la seva ponència La història de la contaminació atmosfèrica de Londres: de la boira de pèsols a una ciutat d’emissions ultrabaixes. "Fa més de 70 anys, la qualitat de l'aire a Londres es trobava en un estat molt crític que, a poc a poc, es va anar revertint perquè si hagués continuat aquell ritme hauríem patit greus problemes de salut", ha explicat.
A base de
polítiques centrades a reduir la pol·lució i solucions reals que s'han anat aplicant a poc a poc, va anar disminuint la contaminació atmosfèrica. Així, en poc més de 70 anys, ha passat de ser una ciutat on respirar era perillós a convertir-se en un dels referents mundials en la gestió de la qualitat de l'aire. "Va incrementar la presència de transport públic elèctric i es va limitar l'accés als cotxes particulars, entre altres mesures, amb la finalitat de reduir les emissions i així ha estat", ha assegurat.
L`espai de Fira Sabadell, a punt pel congrés
Juanma Peláez
"Les administracions han d'identificar les fonts de contaminació i atacar-les"
En aquesta línia, en una entrevista exclusiva al Diari, ha encoratjat a totes les ciutats de mida mitjana –com Sabadell– a implementar
"polítiques que minimitzin els riscos". "Totes les ciutats tenen problemes amb la pol·lució, i, sovint, és pel trànsit. Per tant, el primer que haurien de fer és identificar i entendre d'on surt aquesta contaminació i posar-hi remei", ha explicat Kelly. "Mira l'exemple de Londres: tots els autobusos i taxis eren de dièsel. Des que es va canviar, han baixat els valors en picat", ha agregat. D'altra banda, ha fet una crida a la consciència global, assegurant que "és molt important el coneixement sobre el tema i que tothom aporti el seu granet de sorra d'alguna manera".
"Si el problema principal a Sabadell prové del trànsit, em sembla genial que s'hagi implementat la
Zona de Baixes Emissions. És la millor manera de frenar-ho", ha explicat. De totes maneres, ha enviat un missatge a les administracions que regulen aquests paràmetres i els ha atribuït la "màxima responsabilitat dels canvis", assegurant que han de ser els primers a impulsar noves mesures. "Cal que sigui un canvi real i que només puguin entrar els cotxes més nets a la ciutat, així com una eliminació immediata de les emissions del transport públic", ha conclòs.