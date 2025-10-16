Vàlua reivindica el pes social i econòmic de les entitats sabadellenques i reconeix el paper de les empreses

La Plataforma Vàlua, que agrupa les principals entitats socials de Sabadell, farà un reconeixement a les empreses que col·laboren amb les entitats de Sabadell en la seva jornada Empresa amb Vàlua 2025, que tindrà lloc el proper divendres 24 d'octubre. L'associació ha aprofitat per a presentar la seva Memòria 2024, un document que retrata la vitalitat i la força d’un teixit associatiu cada vegada més estructurat, professional i arrelat al territori. Amb un total de 15.929 persones ateses —un increment respecte a les 15.490 de l’any anterior—, Vàlua consolida el seu paper com a veu i motor del tercer sector social sabadellenc.
L’informe reivindica el valor de les entitats com a agents de cohesió i creixement econòmic i la importància creixent de la formació i inserció sociolaboral, que el 2024 ha permès que 200 persones trobessin feina en empreses ordinàries gràcies al suport de vuit entitats.
La Plataforma Vàlua ha volgut posar en relleu la importància del teixit empresarial en la construcció d’una ciutat més cohesionada i solidària. Durant la jornada, l’associació —que agrupa 23 entitats del tercer sector de Sabadell— reconeixerà prop d’un centenar d’empreses amb el diploma Empresa en Vàlua, un distintiu que premia la seva col·laboració amb projectes socials i iniciatives d’inserció laboral.
Segons Ricard Rodríguez, director de la Fundació Main i portaveu de la Plataforma, aquest reconeixement és una manera de “fer visible la ciutat que estem construint plegats”. Rodríguez ha remarcat que “el treball conjunt entre entitats, empreses i ciutadania permet millorar la situació de les persones més vulnerables i avançar cap a una societat més compartida i comunitària”.
Durant la jornada, que tindrà lloc el proper 24 d’octubre a les 10.30 h a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, s’hi donarà cita representació institucional, empreses col·laboradores i membres de les entitats socials de la ciutat. L’acte inclourà una taula rodona amb empreses que ofereixen oportunitats laborals i persones que han estat inserides.
Un ecosistema plural i professionalitzat
Vàlua està formada majoritàriament per associacions (54%), seguides de fundacions (36%) i cooperatives (9%) —una proporció de fundacions molt superior a la mitjana catalana. El gruix de les entitats són petites i mitjanes, amb ingressos d’entre 150.000 i 5 milions d’euros, fet que situa Sabadell per sobre de la mitjana del país en aquest segment.
Els àmbits d’intervenció més freqüents són l’acompanyament i assistència personal, l’atenció diürna, psicosocial i residencial, amb una característica diferencial respecte al conjunt de Catalunya: una mirada més integral, que combina l’atenció directa amb accions de promoció, formació i cobertura de necessitats bàsiques.
Infants i persones amb discapacitat, els col·lectius més atesos
Les entitats membres de Vàlua treballen amb una àmplia diversitat de col·lectius vulnerables, però destaquen especialment infància i adolescència (36%) i persones amb discapacitat (41%), que sumen el 77% del total d’atencions. També tenen un pes rellevant les actuacions en àmbits com la pobresa i l’exclusió social (14%), la salut mental (9%) i l’atenció a persones nouvingudes (27%).
El sector social sabadellenc mostra una forta feminització tant en el treball remunerat com en el voluntariat. Les entitats de Vàlua compten amb 893 contractes laborals, dels quals el 73% són dones, i amb 939 persones voluntàries, un 71% també dones. En total, més de 3.100 persones formen part de les entitats com a sòcies o col·laboradores, un teixit humà que evidencia l’arrelament i la implicació ciutadana.
Un volum econòmic de 35 milions d’euros
La Memòria 2024 també destaca el pes econòmic del tercer sector a Sabadell, amb un volum conjunt de més de 35 milions d’euros. El 63% del finançament prové de fons públics, una dependència que —segons l’informe— incideix directament en la qualitat dels serveis i en les condicions laborals del personal.
Tot i així, Vàlua remarca que les entitats sabadellenques mantenen una gestió eficient i sostenible, capaç d’oferir serveis essencials amb un fort impacte social.