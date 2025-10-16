ARA A PORTADA

El taller de fusteria que decora el Nadal de Sabadell

Promoció Econòmica impulsa programes d’ocupació per a persones en situació d’atur. “És un projecte que fa il·lusió perquè veus els resultats a la ciutat i l’alegria de la gent”, destaquen

  • Un treballador del taller de fusteria -
Publicat el 16 d’octubre de 2025 a les 10:32

El so de les eines i l’olor de serradura omplen el taller de fusteria al Vapor Llonch a Sabadell, un espai on cada dia un grup de persones es forma i treballa en el sector de la fusta. No només és un lloc d’aprenentatge, sinó que també és una oportunitat per gent que està en situació de vulnerabilitat i busca reincorporar-se al món laboral. 

Al taller de fusteria hi ha vuit persones treballant i fan tota mena de feines de manteniment i reparació de mobiliari de fusta per a equipaments municipals. La cap de Secció d’Ocupació de Promoció Econòmica, Conxi Bau, explica que “és un taller productiu on es fan elements de fusta, ja sigui per a la campanya de Nadal, ajustar equipament per l’Ajuntament, o fer mobiliari a la mida”. Actualment, estan treballant en una food truck, un prototip de vehicle de fusta per les escoles. Es tracta d’una furgoneta de menjar ràpid perquè els nens puguin jugar al pati.

 

  • Un treballador amb el projecte de 'food truck'

El projecte estrella del taller de fusteria és la campanya de Nadal. És el que esperen amb més ganes durant tot l’any. Comencen a treballar en les decoracions cap a l’abril i a partir d’aquí, gran part del temps i dels esforços del taller es dediquen a aquest objectiu. L’encarregat del taller de fusteria de Promoció Econòmica, Vicenç González, assegura que “el Nadal és el plat principal. És el més bonic perquè sempre es fan coses noves. A més, després podem gaudir amb els companys i amb la família del que hem fet”.

 

  • Vicenç González, l’encarregat del taller de fusteria de Promoció Econòmica

Per a ell i tots els participants és un gust treballar en això perquè la gent de Sabadell reconeix i valora el que s’ha fet des del taller, i li dona sentit a l’esforç invertit. “És un projecte que fa il·lusió perquè veus els resultats en la ciutat i l'alegria de la gent de Sabadell” subratlla Bau.

Suport per a trobar feina

El taller forma part de Promoció Econòmica, una iniciativa que, de la mà de l’Ajuntament de Sabadell, treballa per oferir suport a les persones per ajudar-les a canviar de feina o incorporar-se al mercat laboral. Els seus serveis es basen en programes d’ocupació i de formació. “Els participants tenen un contracte laboral i també, en molts casos, reben una formació complementària durant la jornada laboral” explica Conxi Bau. El procés de selecció el fa les oficines de treball. “Són programes normalment finançats pel SOC o per la Diputació de Barcelona. A cada convocatòria es deriva a les persones que estan en situació de desocupació a un lloc o a un altre”.

A més, cada programa té uns requisits i està adreçat a un tipus de treballadors. “Tenim un programa on els requisits son ser major de 52, estar en situació d’atur i tenir una certa experiència o uns coneixements bàsics de fusteria” afirma Bau. També expressa la importància de donar possibilitats a la gent jove. “Hi ha un altre per joves que busquen un primer contracte laboral. Joves que es troben en situació de vulnerabilitat, que no tenen feina i tampoc cap coneixement previ”. Vicenç González confirma que “és una integració al món laboral. Hem de donar aquesta oportunitat”.

 

  • Els treballadors del taller de fusteria

 

  • Una peça de la campanya de Nadal

 

