El taller de fusteria que decora el Nadal de Sabadell

El so de les eines i l’olor de serradura omplen el taller de fusteria al Vapor Llonch a Sabadell, un espai on cada dia un grup de persones es forma i treballa en el sector de la fusta. No només és un lloc d’aprenentatge, sinó que també és una oportunitat per gent que està en situació de vulnerabilitat i busca reincorporar-se al món laboral.
Al taller de fusteria hi ha vuit persones treballant i fan tota mena de feines de manteniment i reparació de mobiliari de fusta per a equipaments municipals. La cap de Secció d’Ocupació de Promoció Econòmica, Conxi Bau, explica que “és un taller productiu on es fan elements de fusta, ja sigui per a la campanya de Nadal, ajustar equipament per l’Ajuntament, o fer mobiliari a la mida”. Actualment, estan treballant en una food truck, un prototip de vehicle de fusta per les escoles. Es tracta d’una furgoneta de menjar ràpid perquè els nens puguin jugar al pati.
El projecte estrella del taller de fusteria és la campanya de Nadal. És el que esperen amb més ganes durant tot l’any. Comencen a treballar en les decoracions cap a l’abril i a partir d’aquí, gran part del temps i dels esforços del taller es dediquen a aquest objectiu. L’encarregat del taller de fusteria de Promoció Econòmica, Vicenç González, assegura que “el Nadal és el plat principal. És el més bonic perquè sempre es fan coses noves. A més, després podem gaudir amb els companys i amb la família del que hem fet”.
Per a ell i tots els participants és un gust treballar en això perquè la gent de Sabadell reconeix i valora el que s’ha fet des del taller, i li dona sentit a l’esforç invertit. “És un projecte que fa il·lusió perquè veus els resultats en la ciutat i l'alegria de la gent de Sabadell” subratlla Bau.
Suport per a trobar feina
El taller forma part de Promoció Econòmica, una iniciativa que, de la mà de l’Ajuntament de Sabadell, treballa per oferir suport a les persones per ajudar-les a canviar de feina o incorporar-se al mercat laboral. Els seus serveis es basen en programes d’ocupació i de formació. “Els participants tenen un contracte laboral i també, en molts casos, reben una formació complementària durant la jornada laboral” explica Conxi Bau. El procés de selecció el fa les oficines de treball. “Són programes normalment finançats pel SOC o per la Diputació de Barcelona. A cada convocatòria es deriva a les persones que estan en situació de desocupació a un lloc o a un altre”.
A més, cada programa té uns requisits i està adreçat a un tipus de treballadors. “Tenim un programa on els requisits son ser major de 52, estar en situació d’atur i tenir una certa experiència o uns coneixements bàsics de fusteria” afirma Bau. També expressa la importància de donar possibilitats a la gent jove. “Hi ha un altre per joves que busquen un primer contracte laboral. Joves que es troben en situació de vulnerabilitat, que no tenen feina i tampoc cap coneixement previ”. Vicenç González confirma que “és una integració al món laboral. Hem de donar aquesta oportunitat”.