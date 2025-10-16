L'entitat Compromesos organitza tallers per "una masculinitat més inclusiva, empàtica i oberta"

L'entitat Compromesos. Homes de Sabadell per la igualtat va organitzar el passat dimarts al Centre Cívic de la Creu Alta - Cal Balsach la sessió 'Feminisme, cosa d'homes?', a càrrec del coaching i psicoterapeuta sabadellenc Josep Guasch, vicepresident de l'entitat. Guasch va detallar l'estructura del taller: "primer, qui som; segon, una introducció a la perspectiva de gènere i, tercer, una xerrada interactiva, en la que proposarem una sèrie de situacions que es donen en el dia a dia i veurem quins són els mandats i estereotips de gènere que es donen i com afecten el món emocional masculí, sentiments que no ens permeten expressar i tenim enrenous al cap i expressem una cosa diferent".
La dinàmica del grup –que es defineix "masculí feminista"– treballa dos aspectes: el polític i social. "El polític vist des del punt de la repercussió a la societat, no de cap partit polític" puntualitza el sabadellenc. I el segon aspecte, el personal, perquè "creiem que hem d'impulsar una masculinitat més inclusiva, més empàtica i oberta, inèrcies d'actituds i de conducta".
Pep -assistent al taller- comenta que "les conductes adquirides masclistes si anem tirant enrere són milers d'anys que s'han transmès". Guasch creu que aquestes inèrcies es poden millorar i que "hi ha d'haver lleis, protocols i jurisprudència, però hi ha una inèrcia d'aptitud i conducta que s'ha de treballar per millorar". Josep Guasch conclou que "el que pretenem amb la trobada és fer no només comprensible, sinó atractiu, el feminisme i la perspectiva de gènere pels homes".