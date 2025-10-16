El Parlament reclama desbloquejar els intercanviadors ferroviaris del Vallès

Els intercanviadors ferroviaris del Vallès són d'aquells conceptes que, com la ronda Nord, emergeixen periòdicament en el debat polític català. Dimecres, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució presentada per Junts que insta la Generalitat a exigir al Govern espanyol la signatura, "abans d’acabar el darrer trimestre del 2025", del conveni per a l’execució de les infraestructures de l’Hospital General i de Volpelleres, a Sant Cugat.
La proposta, defensada pel diputat de Junts Salvador Vergés, respon a la "necessitat urgent" de millorar la xarxa de transport de la comarca, “un territori que, amb prop d’un milió i mig d’habitants entre els dos Vallesos, constitueix l’àrea de major concentració productiva de Catalunya", va dir el juntaire.
Els nous intercanviadors projectats han de permetre connectar la línia de Rodalies R8 (Martorell-Granollers) amb les línies S1 (Terrassa-Barcelona) i S2 (Sabadell-Barcelona) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Un fet que facilitaria una interconnexió en malla entre diverses línies i operadors. Segons Vergés, “la ubicació de l’intercanviador de l’Hospital General, al costat de l’autopista AP-7, el convertiria en un node intermodal estratègic per a la mobilitat del conjunt del territori”.
El diputat va destacar en la seva intervenció al Parlaemnt la implicació del territori i de l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, en el desenvolupament de la iniciativa. “Els hem treballat conjuntament amb el nostre alcalde. El que volem és que la Generalitat pugui encarregar els avantprojectes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que, finalment, aquesta actuació sigui una realitat”.
Un projecte llargament reclamat
La reclamació d'aquest impuls en la mobilitat ferroviària vallesana ha estat sobre la taula des de fa més d'una dècada per entitats com Fem Vallès. El 2023, el projecte es va incloure en els Pressupostos Generals de l'Estat. L'octubre d'aquell any, el Ministeri de Transports i Mobilitat i la Conselleria de Territori arribaven a un acord per iniciar la tramitació administrativa i econòmica de dos dels quatre convenis d’encomana de gestió d’infraestructures.
El passat mes de juny, el Consell de Ministres ja va donar llum verda a la signatura del conveni entre el Ministeri de Transports, la Generalitat i Adif per a fer realitat aquests intercanviadors. La seva construcció suposarà una inversió aproximada de 36 milions d’euros, i serà la Generalitat de Catalunya qui s'encarregarà d'executar les obres. Tot i això, el finançament anirà a càrrec del govern espanyol: el Ministeri de Transports aportarà 20 milions d’euros en caràcter plurianual durant la vigència del conveni, i també destinarà 1 milió d’euros addicional per a la redacció dels estudis previs. Per la seva banda, Adif finançarà amb 15 milions d’euros les actuacions que assumeixi dins del projecte. De moment, no s'ha avançat sobre el terreny.