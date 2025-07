El Govern espanyol aprova el finançament dels dos nous intercanviadors de Rodalies i FGC

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquesta setmana al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya i Adif, en l'acord que preveu la construcció dels dos nous intercanviadors ferroviaris entre els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies al Vallès Occidental. Un primer a l’estació d’Hospital General, de la línia S1 dels FGC. I un segon intercanviador a l’estació de Volpelleres, de la línia S2.

El projecte se centra en la línia Castellbisbal - Mollet Sant Fost, de titularitat estatal i gestionada per Adif, on actualment circula la línia R8 de Rodalies, que uneix Martorell amb Granollers sense passar per Barcelona. Tant el Ministeri com la Generalitat consideren que cal reforçar la funcionalitat d’aquesta línia per convertir-la en un eix estructurador del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Tres comarques amb una gran activitat i un elevat volum de passatgers.

En aquest marc, el 7 de juliol del 2023, ambdues administracions ja van signar un protocol per impulsar la creació de dos nous intercanviadors ferroviaris amb la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Ara, el procés experimenta una nova passa endavant.

Una demanda històrica

Les actuacions contemplades en aquest conveni seran executades per la Generalitat, però finançades principalment pel Govern espanyol, amb una inversió prevista de 20 milions d’euros. A més, el Ministeri de Transports aportarà un milió d’euros addicional per a la redacció dels estudis tècnics, mentre que Adif destinarà 15 milions més per cobrir les obres que li corresponen. En total, seran 36 milions d'euros per fer realitat una de les reivindicacions històriques en clau comarcal.

Per fer-ho possible, es preveu la signatura imminent del conveni que establirà les obligacions de cada administració i detallarà el finançament necessari. Aquest acord busca millorar la intermodalitat i facilitar la connexió entre serveis de Rodalies i FGC, potenciant així la mobilitat sostenible al territori.