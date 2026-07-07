Què està passant amb la direcció del CUAP Sant Fèlix de Sabadell?

El CUAP Sant Fèlix continua sense una direcció estable i definitiva mesos després de la sortida de la fins ara responsable del centre, Carme Lisbona. El procés impulsat per l'Institut Català de la Salut per trobar relleu va acabar sense nomenament efectiu, després que la candidata seleccionada renunciés al càrrec abans d'incorporar-s'hi.
Fonts de Salut expliquen que fins al 30 de juny les funcions de direcció van ser assumides per l'adjunta en funcions, amb l'aval de la Direcció Assistencial de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Vallès Occidental i Vallès Oriental. I les mateixes veus assenyalen que, des de l'1 de juliol, les funcions de direcció s'han delegat temporalment en la direcció del CAP Cerdanyola-Ripollet. Pròximament, es posarà en marxa un nou procés de selecció per cobrir de manera definitiva la direcció del CUAP Sant Fèlix.
Segons expliquen treballadors del centre, la cerca de candidat ha estat marcada per les discrepàncies des del començament. Expliquen que el procés de selecció va generar malestar entre una part dels professionals i que, un cop conegut el resultat, es van presentar diverses impugnacions. El procés va declarar aptes tres candidatures. Després que la primera classificada renunciés, una part dels treballadors considera que les altres dues persones que havien superat el procediment haurien pogut assumir la direcció sense necessitat de repetir tot el concurs. Així ho defensa el delegat de la UGT i treballador del CUAP, Luís de la Torre, que sosté que el procés ja havia acreditat la idoneïtat d'aquestes candidatures.
En un comunicat signat per 35 treballadors del centre (n'hi treballen una seixantena), reclamen a l'executiu una direcció definitiva de manera immediata. En el text lamenten que la situació de provisionalitat s'allargui i asseguren que està tenint conseqüències en el funcionament del centre.