Tancades totes les àrees de barbacoes a Sabadell fins al 31 d'agost

Davant l'episodi d'altes temperatures que afecta aquests dies el territori i la situació de risc d'incendis forestals, com el que està afectant el Vallès, l’Ajuntament de Sabadell ha decretat el tancament de totes les àrees de barbacoes de la ciutat fins al proper 31 d'agost. Al mateix temps, s'ha activat la prealerta per onada de calor, fet que comporta reforçar les mesures de prevenció i protecció davant els efectes de les altes temperatures.
Pel que fa a les persones més vulnerables, els serveis municipals reforcen els contactes telefònics i presencials amb les persones de més risc, amb la col·laboració de Creu Roja Sabadell, el servei municipal de Teleassistència i el Servei d'Atenció Domiciliària.
En aquest context, l'Ajuntament recorda els recursos que té activats en el marc de l'Operació Calor per facilitar que la ciutadania pugui afrontar aquests dies amb les màximes garanties de seguretat.
Entre les mesures disponibles destaca la xarxa municipal de refugis climàtics, formada per biblioteques, centres cívics, complexos per a gent gran, piscines municipals, espais verds amb ombra i els jocs d'aigua del Parc de les Aigües. Aquest estiu s'hi han incorporat de nou la Biblioteca Vapor Badia i la plaça de Gernika, recentment transformada amb més vegetació i zones d'estada.
A més, durant el mes de juliol la majoria de centres cívics amplien el seu horari d'obertura i funcionen de dilluns a divendres de 9 a 21 hores, sense interrupció al migdia. Més de la meitat també obren els caps de setmana per facilitar l'accés a espais climatitzats.
L'Ajuntament també ha reforçat els punts d'hidratació amb noves fonts d'aigua potable a diferents punts de la ciutat i manté en funcionament les fonts ornamentals —excepte la de la plaça del Pi-pi, actualment en obres—, així com els jocs d'aigua del Parc de les Aigües.
Entre les principals recomanacions a la població hi ha beure aigua sovint, encara que no es tingui set; evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació; romandre, sempre que sigui possible, en espais climatitzats o a l'ombra; utilitzar roba lleugera i protegir-se del sol. A casa, es recomana mantenir les persianes abaixades durant les hores de més calor i ventilar durant la nit. També és important interessar-se per l'estat de salut de familiars o veïns que puguin ser especialment vulnerables.
Paral·lelament, continuen les actuacions per adaptar la ciutat als episodis de calor extrema, amb la instal·lació de prop d'un miler de ventiladors a escoles, nous espais d'ombra als patis dels centres educatius i instal·lacions esportives, i la renovació dels sistemes de climatització de les escoles bressol municipals.