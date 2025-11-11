ARA A PORTADA

Sabadell

Famílies en defensa de la inclusió a les aules tallen el carrer a l'escola Pau Casals

La plataforma de famílies 'Juntxs por Ellxs', que va néixer fa uns mesos a Sabadell, preveu fer més soroll els pròxims mesos

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 17:49
Actualitzat el 11 de novembre de 2025 a les 17:51

Desenes de famílies han tallat aquesta tarda el carrer d'Atlanta, davant de l'escola Pau Casals, per alçar la veu i reclamar un sistema educatiu més inclusiu. La concentració s’emmarca dins la campanya que l'associació de famílies 'Juntxs por Ellxs' –formada per mares i pares de diferents escoles de Sabadell– està fent per denunciar la "manca de recursos i l’incompliment" del decret d’inclusió educativa 150/2017. Es tracta d'una resolució aprovada fa uns anys que, segons les famílies, “encara està lluny de fer-se efectiva a les aules”. “El Departament d’Educació no està invertint el 6% del PIB com es va comprometre; estem voltant només el 3%, i això té conseqüències directes: mestres cremats i nens que pateixen”, ha reblat Judit Duran, una de les portaveus de la plataforma. 

“Hi ha infants amb necessitats greus que només tenen sis hores de suport intensiu a la setmana. I no només falten vetlladores: també fisioterapeutes, logopedes, psicòlogues... Si volem una escola inclusiva, calen més professionals", ha afegit Duran.

Preveuen més mobilitzacions

Les impulsores de la plataforma van convocar una assemblea oberta el setembre passat al centre cívic de Can Rull per començar a fer xarxa amb altres famílies. En la mateixa trobada es van articular les línies d'actuació i reivindicació. A principis de desembre tenen previst fer una nova mobilització, en aquest cas a l’Escola Concòrdia. “Costa molt mobilitzar la gent, sobretot perquè hi ha famílies que pensen que això no els afecta directament. Però això repercuteix en tota la comunitat educativa, també en els infants que avui no tenen cap necessitat però en poden tenir en el futur. Reivindiquem igualtat d’oportunitats per a tothom”, ha conclòs la portaveu.

