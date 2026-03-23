El 2025 ha estat un any en què les queixes a Sabadell s’ha fet més visibles: el síndic de greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha obert 416 expedients, ha dictat 384 resolucions —cinc vegades més que el 2023— i set de cada deu han estat acceptades per l’Ajuntament. “Hem fet rècord absolut dels 19 anys d’història de la institució, que s’ha consolidat”, exposa Josep Escartín, síndic de greuges de Sabadell, fent bandera de la proximitat i l’impacte de les oficines de barri. “Som molt més presents”, exposa.Les inquietuds dels sabadellencs dibuixen un podi molt clar. Al capdavant dels casos oberts pel síndic el 2025 hi ha queixes d’espai públic i manteniment urbà (58), seguit per la contaminació acústica (54) i el impostos, taxes i ajuts (52) completant el podi. “Les queixes tenen a veure amb problemes extremadament quotidians”, sosté Escartín.
L’estat de les places i carrers encapçala la llista de casos que rep la institució: voreres en mal estat, carrers poc accessibles, pals al mig del pas de voreres estretes, rebaixos inaccessibles, contenidors, neteja insuficient en alguns barris o senyalització deficient són els principals casos que els sabadellencs traslladen al despatx del síndic. També tenen força les queixes per sorolls, sobretot vinculats a festivals o concerts que acull Sabadell i també al Centre de la ciutat, on ja fa uns anys que s’ha erigit un moviment veïnal que clama contra els efectes de l’oci nocturn.
Una situació que no tindrà una ràpida resolució: el síndic confirma que el 2026 hi ha una actuació d’ofici en marxa. Pel que fa al 2025, explica que la majoria de locals inspeccionats tenien la llicència en ordre i que, quan no era així, s’han pres mesures fins a arribar al tancament en alguns casos. “Els locals que s’han inspeccionat que compleixen la llicència no generen molèsties a l’interior de l’establiment”, assegura el síndic. Una altra realitat és l’incivisme al carrer a altes hores de la matinada: “Això és molt més difícil de controlar, és complex”, exposa, malgrat que ho està treballant en la seva actuació d’ofici. Així i tot, alerta que les queixes per soroll van més enllà del Centre i de l’oci nocturn: “Crits, grups que s’allarguen, música i fins i tot barbacoes a carrers d’alguns de barris de Sabadell. No és només un problema del Centre; és general de la ciutat”.
Ara bé, des del maig de 2024 hi ha una norma que ho regula: l’ordenança de civisme i convivència és una eina que permet endreçar els recursos dels quals disposa la Policia Municipal per plantar cara a aquestes friccions. “Faltaria més informació, caldria veure en què s’ha traduït, què ha significat l’aplicació d’aquesta ordenança”, apunta.
“Cal obrir el meló de la zona verda”
Els problemes de mobilitat (40), especialment els guals, un dels focus d’aquest any i que Escartín té ara en les seves mans, amb l’obertura d’una actuació d’ofici, on posa també el focus en el servei de grua municipal. El síndic explica que, en termes de mobilitat, reben casos de tota mena: guals mal senyalitzats, conflictes entre veïns per usos irregulars o manca d’aparcament, que entra de ple al top de preocupacions. El síndic és clar en la seva posició: la solució passa per implementar la zona verda per facilitar l’aparcament als residents a zones on la rotació és gairebé impossible, i reclama obrir el debat. Un model que, segons ell, és més coherent amb la realitat d’una ciutat que pateix pressió de vehicles en determinats eixos i barris. “La majoria de zones de Sabadell estan tensionades en aparcament, hi ha espais concrets on es podria plantejar una zona verda per a residents”, considera.
Set de cada deu, acceptades
Durant l’any 2025, la Sindicatura de Greuges de Sabadell ha resolt un total de 384 casos, sobretot d’impostos, taxes i ajuts (105 casos), que representen amb diferència el volum més elevat. Ho segueixen els casos i resolucions vinculades a espai públic i manteniment urbà (44 casos), mobilitat i seguretat viària (38 casos) i convivència i civisme (34 casos). Ho completa l’habitatge i emergència residencial (25 casos). Set de cada deu recomanacions de la sindicatura han estat acceptades per l’Ajuntament. “Hi ha un 22% pendent de resposta”, exposa Escartín. Entre les recomanacions es troba la millora de la resposta de l’Ajuntament a la ciutadania en temps i forma, menys burocràcia i eficiència administrativa.