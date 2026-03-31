Cinc sancions a la setmana per incivisme a Sabadell

Cinc denúncies cada setmana a Sabadell per incivisme. L’Ordenança de Civisme i Convivència a Sabadell va enxampar 241 actes incívics a la ciutat l’any 2025, amb una mitjana de cinc sancions per setmana. Des de la seva entrada en vigor, el maig de 2024, la norma busca millorar la convivència a Sabadell i “poder actuar de manera més clara davant conductes incíviques”.
La majoria de les infraccions que va enxampar la Policia Municipal el 2025 estan relacionades amb el consum d’alcohol a la via pública i amb molèsties per soroll, així com altres conductes sancionables com orinar al carrer, fer pintades o provocar desperfectes a l’espai públic. Del total de casos, 162 van ser infraccions lleus, 78 greus i una molt greu. A banda, s’han interposat 168 sancions relacionades amb la tinença d’animals: conductes relacionades amb la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (GPP), la protecció animal i altres relacionades amb el civisme: portar-los deslligats, no recollir deposicions o netejar orines és sancionat.
Pel que fa al soroll, fonts de l’Ajuntament exposen que s’hi treballa tant des de la prevenció com des de la intervenció. “Es treballa amb accions informatives i de sensibilització, especialment a les zones amb més activitat”, destaquen des de l’Ajuntament de Sabadell. D’altra banda, “la Policia Municipal actua quan hi ha queixes o situacions que afecten el descans dels veïns, aplicant l’ordenança i reforçant la presència i el seguiment, sobretot als punts on es concentren més incidències”.
Una realitat que no veuen de la mateixa forma alguns veïns de diferents barris de Sabadell, que exposen que “en moltes ocasions, es produeixen molèsties al carrer que no són sancionades”, tal com assenyalen residents del carrer de Feijóo de Campoamor, de diversos carrers del Centre i dels carrers Lucà i Sant Isidor de Can Rull. Reclamen “més contundència” a l’hora d’aplicar el compliment de la normativa i “que la Policia acudeixi sempre que se la truca”.
“S’aposta per la prevenció”
L’ordenança de civisme i convivència naixia el 2024 per posar límits i posar fre a cop de sanció als petits actes incívics –no delictius– que embruten el dia a dia de Sabadell i reforçar la convivència davant aquells comportaments que trenquen la calma quotidiana de la ciutat. Fonts municipals asseguren que la normativa no només és un instrument per “castigar”, sinó que “l’Ajuntament continua apostant per la prevenció, amb campanyes de sensibilització que fomenten el respecte a l’espai públic, al descans veïnal i al mobiliari urbà”.
Des del govern municipal fan un bon balanç: “L’ordenança ens ha permès tenir més eines per actuar davant comportaments incívics que afecten el dia a dia de la ciutat”, assegura el tinent d’alcaldessa Adrián Hernández, que afirma que “l’actuació sempre comença amb informació i advertiments i, en la majoria dels casos, això ja és suficient perquè la situació es corregeixi”. Tot i això, Hernández sosté que, quan la conducta es repeteix o s’ignoren les indicacions, “s’actua per garantir la convivència i el respecte entre veïns”.