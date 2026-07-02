Com ha d'afectar el nou pla ferroviari del Govern català a la xarxa vallesana de Rodalies?

El Govern català vol assolir el milió de viatges diaris de la xarxa ferroviària l'any 2040. El nou Pla de Serveis Ferroviaris, presentat aquesta setmana, preveu desplegar-se en tres fases —2030, 2035 i 2040 — i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres-tren realitzats, és a dir, doblar l'oferta. Per fer-ho, es necessitaran 182 nous trens i la contractació de 419 maquinistes i 266 interventors. El document planteja una reorganització integral dels serveis de Rodalies, Regionals i els serveis Avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions. Alguns canvis afectarien l'entramat vallesà.
Les primeres actuacions han d'arribar entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de l'R1 fins a Cerdanyola Universitat –actualment, una línia que va de Molins de Rei a Maçanet-Massanes–, a més de la implantació de nous serveis semidirectes a l'R2, l'entrada en servei de la nova R-Aeroport i el perllongament de la RT2 fins a Vilafranca. La carpeta que afecta específicament la comarca no depèn de noves vies ni obres importants en les infraestructures existents. La voluntat de l'executiu català és reordenar la xarxa existent per millorar les freqüències i connexions actuals.
“Sí que hi haurà millores el 2027 i 2028, però serà el 2030 quan hi haurà un salt important”, va avisar la consellera Sílvia Paneque, que recordava que serà llavors quan s’hagi desplegat el pla de Rodalies. Així, l'executiu de Salvador Illa planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de l’R8 i allargar-la fins a Vilafranca, crear la nova línia regional R88 entre Reus i Girona pel Vallès, duplicar la freqüència de la RG1 i ampliar l'oferta dels serveis Avant. L'horitzó del 2040 incorpora els canvis més estructurals, amb la prolongació de la línia R-Aeroport fins a Terrassa, el desdoblament total de l’R3, la posada en servei la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Vilanova i la Geltrú i Mataró –passant per Sabadell, Terrassa i Granollers– i l’extensió de l’R11 fins a l'aeroport de Barcelona-El Prat. S'esperen anys de canvis importants en la infraestructura de comunicacions.