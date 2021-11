La regulació dels músics de carrer, al llarg de 2022

Camina molt més lent de l’esperat. La regulació dels espais fixos d’actuació dels músics de carrer, que la regidoria es va comprometre a estudiar arran de la polèmica per l’actuació policial envers Gemma Redhat (al gener d’enguany), encara està en objecte d’estudi. Tot i així, de la Rosa espera que es materialitzi abans que acabi la legislatura (de fet, tan sols hi falta un any i mig).

El motiu del retard és que s’està lligant amb cura, de forma que no sigui una actuació reversible si es fa a corre cuita i suscita queixes veïnals. “Hem de pactar els punts on poden actuar els músics, juntament amb els Districtes i altres espais de participació ciutadana”, diu el màxim responsable municipal de Cultura. “De forma que ningú se senti molest”. A més a més, Sabadell mira Sant Cugat, on funciona un programa anomenat la Pua, segons els quals els punts físics on actuar són rotatoris. I per portar-ho endavant cal que una persona tècnica hi estigui a sobre.

A més a més, estudien vehicular aquest programa mitjançant una App. “Així, un passejant que es troba una artista de carrer li podria fer un bizum. I creiem que això dignifica una mica la forma de rebre els ingressos”, conclou.

