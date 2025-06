El dia que Carlos Gardel i Schubert s’estimen

La cantant Inés Cuello és un dels grans reclams d’aquesta 25a edició del Festival Internacional de Joventuts Musicals. I encara més acompanyada d’una formació com el Trio Fortuny. La combinació, dilluns a les 20h al pati del Casal Pere Quart, serà tan heterodoxa com estimulant: el tango estarà acompanyat de l’essència clàssica del violí de Joel Bardolet, el violoncel de Pau Codina i el piano de Marc Heredia. “És una alegria i un repte alçar aquest pont entre la música tradicional argentina i una agrupació que sent tanta passió i interpreta amb tanta qualitat repertori acadèmic. Serà un nexe intercultural molt bonic”, assenyala Cuello, qui fa mig any que està establerta a Barcelona.

La cantant va quedar encisada en un dels concerts de Trio Fortuny al Palau de la Música. Va veure-hi l’encaix de seguida perquè alguns dels seus discos confereixen molta força a les cordes.

El programa del concert, sota el títol El dia que m’estimis, arrencarà amb el Trio Fortuny interpretant en solitari Tango Pathétique, de Peter Kisewetter. Just després, començarà una primera part conjunta dedicada exclusivament a Carlos Gardel: Mi buenos Aires Querido, Arrabal Amargo, Volver, Soledad i Cuando Tú No Estàs. Abans de tornar amb la figura icònica del tango, el Trio Fortuny es tornarà a quedar sol a l’escenari per interpretar Andante con moto del Trio op100 en Mi bemoll, de Franz Schubert. Per acabar, El Día Que Me Quieras, Volvió una Noche, Lejana Tierra Mía, Golondrinas i Cuesta Abajo.

“Seran melodies commovedores, belles, amb una quota de nostàlgia per la terra, pel primer barri i el primer amor”, explica Inés Cuello. “El concert vol ser una invitació a recórrer aquestes emocions embolcallants”.