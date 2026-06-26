Recta final per a l'obertura d'un dels nous supermercats de Badia

Els veïns de Badia han hagut d'adaptar els seus hàbits de consum a l'hora de fer la compra des de fa mesos. El tancament del supermercat de l'avinguda de la Costa Brava l'agost passat, on operava Mercadona, va deixar els badiencs sense una de les opcions més utilitzades. La companyia va al·legar que el local no es podia ajustar a les característiques, més modernes, que tenen els seus establiments actualment. Llavors, es va obrir la via Consum, que va agafar el relleu. L'abril passat, l'Ajuntament va donar llum a les obres per adaptar l'espai. L'objectiu és reobrir-lo aquest 2026, en l'últim trimestre de l'any.
Des del consistori apunten que s'està treballant perquè les persones del municipi puguin conèixer les oportunitats laborals que es vagin generant. També més endavant, quan hagin d'obrir els supermercats Bonpreu-Esclat i Lidl a la zona en desenvolupament a l'oest. De moment, el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació ha iniciat una línia de col·laboració amb Consum, amb l'objectiu de facilitar la difusió de les oportunitats laborals que puguin generar-se. Segons la previsió de l'oferta publicada, la incorporació seria a partir del 7 de setembre. Data que confirma les intencions d'aixecar novament la persiana abans de tancar el 2026.
En el marc d'aquesta col·laboració, el dispositiu públic del consistori participarà en la gestió de les ofertes de treball que l'empresa faci arribar al servei, realitzant tasques de difusió, captació i preselecció de candidats que compleixin els requisits dels diferents llocs de treball. La selecció final i la contractació seran responsabilitat exclusiva de l'empresa, que podrà complementar aquest procés amb els seus canals habituals de reclutament i selecció. Així mateix, l'Ajuntament ha posat a disposició de l'empresa els espais municipals, si ho consideren oportú, perquè puguin dur a terme entrevistes i altres actuacions relacionades amb els processos de contractació.
El govern municipal ha refermat en els últims mesos la intenció d'ampliar les opcions en el mercat laboral local a partir del creixement que ha d'experimentar la localitat en els pròxims temps. Badia és el municipi vallesà amb la taxa d’atur més elevada (13,38%), segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal. Una xifra que s'espera reduir de forma gradual gràcies a l'arribada de nous negocis aviat.